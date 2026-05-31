노무현 친필메모·YS 담화문 공개…대통령 기록물 38건 공개

행정안전부는 제9회 전국동시지방선거를 맞아 우리나라 지방자치와 자치분권의 역사를 담은 대통령기록물 38건을 6월 1일부터 대통령기록 포털을 통해 공개한다고 31일 밝혔다.

이번에 공개되는 기록물은 1948년 제헌헌법과 1949년 지방자치법 제정부터 1991년 지방의회 부활, 1995년 전면적인 지방자치 실시까지 우리나라 지방자치 제도의 정착 과정을 보여주는 주요 사료들로 구성됐다.

공개 대상에는 지방자치의 법적 토대를 마련한 제헌헌법과 지방자치법, 지방재정법 등이 포함됐다. 또한 지방의회 의원 선거 실시계획(1991년)과 지방자치 시대 개막을 선언한 김영삼 전 대통령의 특별담화문(1995년)도 함께 공개된다.

자치분권 확대를 위한 역대 정부의 정책 기록도 확인할 수 있다. 김대중 전 대통령의 '지방분권과 국가적 균형발전의 구현을 위한 기본구도'(2003년)를 비롯해 노무현 전 대통령의 '지방분권 5개년 종합실행계획'(2005년)과 친필 메모, 이명박 전 대통령의 '중앙권한 지방이양 추진계획'(2008년), 문재인 전 대통령의 '자치분권 종합계획'(2018년) 등이 공개된다.

이와 함께 이승만 전 대통령부터 문재인 전 대통령까지 역대 대통령들이 지방선거에 참여해 투표하는 모습이 담긴 사진 기록도 공개된다.

행안부는 이번 기록 공개를 통해 지방자치 제도의 발전 과정과 자치분권 확대를 위한 역대 정부의 노력을 국민들이 한눈에 살펴볼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

윤호중 행안부 장관은 "이번 기록 공개는 제9회 전국동시지방선거를 계기로 제헌헌법부터 현재에 이르기까지 지방자치의 역사를 국민과 함께 되새기는 뜻깊은 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 국가의 중요한 사건과 연계한 의미 있는 대통령기록물을 지속적으로 발굴하고 공개하겠다"고 말했다.