정부, 여름철 물놀이 안전관리 강화…안전요원 5700명 배치

초여름 날씨를 보인 24일 서울 영등포구 여의도한강공원 물빛광장을 찾은 시민들이 물놀이를 하고 있다. /사진=뉴시스

정부가 여름철 물놀이 사고 예방을 위해 전국 물놀이 관리지역에 안전관리 요원 5700여명을 배치하는 등 '2026년 여름철 수상 안전관리 대책'을 본격 추진한다.

행정안전부는 관계부처와 합동으로 여름철 물놀이 사고로 인한 인명피해를 줄이기 위한 수상 안전관리 대책을 시행한다고 31일 밝혔다.

지난해 여름철 물놀이 사고로 인한 인명피해는 17명으로 집계됐다. 사고 장소는 바닷가가 8명으로 가장 많았고 강·하천이 5명으로 뒤를 이었다. 원인별로는 안전부주의와 수영 미숙이 13명으로 대부분을 차지했다.

이번 대책은 지난 12일 국무회의에서 대통령이 물놀이 사고 예방을 위해 안전관리 요원 추가 배치를 지시한 데 따라 마련됐다. 정부는 현장 안전관리 인력을 확대하고 취약지역 관리를 강화해 인명피해를 최소화한다는 계획이다.

우선 하천과 계곡, 해수욕장, 국립공원 등 행락객이 몰리는 지역을 중심으로 안전관리 요원 5700여명을 배치한다. 이는 지난해보다 340명 이상 늘어난 규모다.

안전관리 요원에 대한 교육과 관리도 강화한다. 정위치 근무 여부를 수시로 점검하고 기존 사전교육 외에 매월 1회 이상 특별교육을 실시해 현장 대응 역량을 높일 예정이다.

성수기인 방학·휴가철에는 특별대책기간을 운영한다. 지역별 전담 공무원을 지정하고 하천, 계곡, 해수욕장, 연안해역 등에 대한 특별점검을 실시한다.

사고 다발 지역은 집중 관리 대상으로 지정해 자율방재단과 시민수상구조대 등 민간 구조단체와 함께 순찰 활동을 강화한다. 물놀이 위험구역에는 접근 차단시설과 CCTV 기반 무인감시시스템을 확대 설치하고, 안전관리 요원의 근무시간도 탄력적으로 운영할 계획이다.

이와 함께 정부는 입수 전 준비운동, 구명조끼 착용, 음주 후 수영 금지 등 물놀이 안전수칙을 TV와 라디오, 전광판, 재난문자 등을 통해 집중 홍보할 예정이다. 초등학생 대상 생존수영 교육과 전국 단위 안전 캠페인도 병행한다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "정부는 올여름 물놀이 사고로 인한 인명피해 예방에 중점을 두고 관계기관과 함께 수상 안전관리에 총력을 기울이겠다"며 "국민들께서도 입수 전 준비운동과 구명조끼 착용 등 기본 안전수칙을 반드시 지켜달라"고 당부했다.