취임 첫 5·18 기념식 참석… 李대통령 "헌법 전문 수록 최선"

이재명 대통령이 취임 후 처음으로 5·18민주화운동 기념식을 찾아 "5·18정신이 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "단 한 분의 희생도 놓치지 않도록 5·18 민주유공자 직권등록제도를 마련하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 18일 열린 '제46주년 5·18민주화운동 기념식'에서 "이 자리를 빌려 민주주의를 위해 기꺼이 자신을 내던졌던 오월 민주 영령들의 고귀한 넋 앞에 머리 숙여 무한한 존경과 깊은 애도의 마음을 표한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 5·18정신이 있었기에 2024년 12월 계엄을 극복했다고 강조했다. 이 대통령은 "오월의 영령들이 2024년 12월3일 밤 오늘의 산 자들을 구했다"며 "오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해낼 수 있도록 5·18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우하겠다"고 강조했다. 그러면서 △5·18정신의 헌법 전문 수록 △전남도청의 K민주주의 성지화 △5·18 민주유공자 직권등록제도 3가지를 약속했다.

이 대통령은 "5월 정신이 더 단단히 뿌리내릴 수 있도록 5·18민주화운동의 민주이념을 대한민국 헌법 위에 당당히 새겨야 한다"며 "정치적 이해관계를 초월한 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속인 만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡히 부탁드린다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표(왼쪽부터)가 18일 광주 동구의 5·18민주광장에서 열린 '제46주년 5·18민주화운동 기념식'에서 이재명 대통령의 기념사를 듣고 박수를 치고 있다. 장 대표만 차렷자세를 유지하고 있다. /광주=뉴시스

이 대통령은 또 "'국립5·18민주묘지'에는 계엄군의 총탄에 쓰러진 고 양창근 열사가 잠들어 계셨다"며 "짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 아파했을 오월의 소년은 등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 5·18 민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다. 정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되겠다"고 했다.

특히 기념식은 지방선거를 앞두고 열린 만큼 여야 주요 정치인도 대거 참석했다. 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표는 기념식에 나란히 앉아 광주 영령을 추모했지만 상반된 메시지를 내며 강경대치를 이어갔다. 정 대표는 국립5·18민주묘지에서 참배한 후 "5월의 광주는 지금도 계속되고 있다"며 "12·3 비상계엄 내란을 옹호했던 윤어게인 세력이 부활을 꿈꾸고 있다. 광주 민주 영령들께 반드시 심판해달라고 빌고 왔다"고 했다. 그러면서 5·18민주화운동의 정신을 반드시 헌법 전문에 수록하겠다고 강조했다. 정 대표는 "5·18정신 헌법 전문 수록에 실패했지만 여기서 멈추지 않을 것"이라며 "다시는 전두환, 윤석열같이 비상계엄을 꿈꾸는 자들이 생각조차 할 수 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 자신의 SNS(소셜미디어)를 통해 "이재명과 민주당은 늘 5·18정신을 앞세우지만 저들에게 5·18은 지켜야 할 가치가 아니라 권력확장의 도구일 뿐"이라고 적었다. 장 대표는 "1980년 광주의 5월은 자유와 인권을 향한 숭고한 희생이지만 (민주당의) '공소취소 특검'은 대한민국 자유민주주의의 종말선언"이라고 비판했다.

기념식이 끝난 후엔 SNS에 "본인 재판을 없애겠다는 대통령이 5·18 광장에서 읽어 내려가는 기념사. 참으로 낯설고 어울리지 않는다"며 "5·18 영령들은 외치고 있었다. 대통령이라도 죄를 지으면 재판받아야 한다고. 나는 기념사에 단 한 번도 박수를 칠 수가 없었다. 한 박자 늦게 박수를 친 정청래는 어떤 심정이었을까"라고 적었다.