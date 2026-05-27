국힘 "'전세지옥' 갇힌 청년 마음 아나…'3고 성공비용' 김용범 경질해야"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 과학기술정보방송통신위원회 소속 박충권 국민의힘 의원이 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당의 쿠팡 연석 청문회 추진 관련 기자회견을 하고 있다. 민주당은 오는 30~31일 쿠팡 사태와 관련해 관련 상임위 연석 청문회를 추진한다. 2025.12.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

박충권 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장이 청와대를 향해 '3고 성공비용 발언'을 한 김용범 정책실장의 경질을 촉구하며 "근거 없는 장밋빛 낙관론과 독선적인 시장개입 의지를 즉각 철회하고 국민 눈높이에 맞는 주거 및 경제 대책을 내놓으라"고 주장했다.

박 공보단장은 27일 언론에 배포한 논평에서 "김 실장의 '3고 성공비용' 발언은 실물경제와 민생을 외면한 최악의 망언"이라며 이같이 밝혔다.

박 공보단장은 "하루하루 치솟는 물가와 대출 이자에 신음하고 '전세 지옥'과 내 집 마련 절벽에 갇힌 청년과 서민의 피눈물을 아나"라며 "이번 망언은 일부 대기업의 호황에만 취해 미쳐 날뛰는 집값과 서민 경제의 파탄을 보지 못하는 김 실장의 지독한 착시를 보여 준다"고 했다.

이어 "청년들과 무주택자들은 주거 절벽에서 신음하고 대다수 월급쟁이는 이자 폭탄에 허리가 휘고 있다"며 "이마저 성공 서사로 포장하는 자화자찬식 정신세계는 민생현장과 수십광년 떨어진 유체이탈 그 자체"라고 했다.

그러면서 "외국인 자금 이탈로 원화 가치가 폭락하고 환율이 급등하는 위기 징후를 '성공의 역설'이라 합리화하는 대목은 김 실장이 경제 사령탑으로서 무자격자임을 스스로 증명한 셈"이라고 했다.

박 공보단장은 "부동산 시장 불안과 대외 위기의 책임을 국민의 퇴직연금과 쌈짓돈으로 떠받치겠다는 초법적 발상은 시장을 더 큰 도미노 파괴로 몰고 갈 뿐"이라며 "지금 청와대가 해야 할 일은 김 실장의 경질"이라고 했다.

박 공보단장은 전날 발생한 서울 서소문 고가도로 붕괴 사고와 관련해서도 애도를 표했다. 박 공보단장은 "유명을 달리하신 세 분의 고인께 삼가 깊은 애도를 전하고 명복을 빈다"며 "평범한 하루를 시작했다 끝내 돌아오지 못한 그 빈자리의 슬픔이 얼마나 크실지 감히 헤아리기 어렵다"고 밝혔다.

이어 "유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전하며, 부상당한 근로자분들의 빠른 쾌유를 빈다"며 "현장에서 수습에 힘쓰고 계신 관계자 여러분과 공무원 여러분의 노고에도 감사드리며, 추가 피해가 없도록 각별히 안전에 주의해 주시길 당부드립니다. 국민의힘도 사고 수습과 피해 지원에 적극 협조하겠다"고 덧붙였다.