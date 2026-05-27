국힘 "'부산 자갈치' 온 李 대통령, 공소취소 위한 관권선거에 눈 멀었나"

[서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 박성훈 국민의힘 수석대변인이 6일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 '이재명 정부 언론 장악 시도 중단'을 촉구하는 발언을 하고 있다. 2026.03.06. [email protected] /사진=조성봉

국민의힘이 '6.3 전국동시지방선거' 투표일을 앞두고 부산 자갈치시장에 내려온 이재명 대통령의 행보와 관련해 "대통령의 권한과 국정을 사실상 선거에 동원하고 있다"고 주장했다.

박성훈 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장은 27일 언론에 배포한 논평을 통해 "선거 중립 의무 따위는 휴지 조각처럼 내팽개친 이 대통령의 노골적인 선거 개입이 극에 달하고 있다"며 이같이 밝혔다.

박 공보단장은 "이 대통령은 어제 오전 청와대에서 '동남권 전략 투자'를 운운하며 선거용 예산 미끼를 던졌다"며 "오후에는 곧바로 부산 자갈치시장으로 내려가 노골적인 관권선거 판을 벌였다"고 했다.

이어 "청와대 수석대변인은 브리핑에서 '대통령 내외가 온갖 산해진미를 맛보았다' '시민들이 대통령을 연호하며 악수하며 기뻐했다'고 했다"며 "북한 김정은의 현지지도 우상화 찬양 글을 연상케 하는 낯뜨거운 명비어천가 그 이상도 이하도 아니다"라고 했다.

그러면서 "최대 격전지인 부산을 집중적으로 찾은 이유는 너무 뻔하다"며 "이번 선거에서 민주당이 패배하면 자신의 사법리스크를 덮어 줄 '공소취소 특검법'의 추진 동력이 약해질 것을 우려한 행보다. 결국 국민을 위한 민생행보가 아니라 본인의 정치적 생존을 위한 방탄용 표 구걸 유세라는 비판을 피할 수 없다"고 했다.

또 "부산 발전의 핵심 과제들을 번번이 가로막아 온 장본인이 바로 이 대통령과 더불어민주당"이라며 "거대 의석의 힘으로 부산의 염원인 '부산 글로벌허브도시 특별법'의 발목을 잡았다. '산업은행 부산 이전'을 사실상 물거품으로 만들며 부산의 미래 성장 동력을 스스로 훼손했다"고 했다.

박 공보단장은 "뒤로는 부산의 미래를 막아 세우고, 앞에서는 선거를 앞두고 급히 내려와 '예산 떡고물'을 던져주듯 생색내는 행태는 위대한 부산 시민들에 대한 모독"이라며 "차라리 이 대통령이 차라리 당당하게 기호 1번 옷을 입고 유세장에 서라"고 했다.

이어 "국민의 고통과 민생은 뒷전으로 밀어둔 채, 오직 자신의 정치적 방탄과 권력 유지를 위한 관권선거에만 눈이 먼 이재명정권의 오만은 결국 거센 민심의 역풍에 직면하게 될 것"이라며 "민생을 외면하고 권력을 사유화한 정권의 끝은 이번 지방선거에서 현명한 유권자들의 단호한 심판뿐"이라고 덧붙였다.