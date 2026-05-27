정청래, 박근혜 겨냥 "국정농단 탄핵 당한 대통령이 부끄러움 몰라"

(공주=뉴스1) 김기태 기자 = 박근혜 전 대통령이 25일 오후 충남 공주 산성시장을 방문해 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보, 충남지역 후보 지원유세를 하고 있다. 2026.5.25/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(공주=뉴스1) 김기태 기자

정청래 더불어민주당 대표가 박근혜 전 대통령의 6·3 지방선거 지원 유세 등판에 대해 "국정농단으로 국민들에게 엄청난 실망을 주고 촛불 혁명으로 탄핵당한 대통령이 부끄러움도 모르고 지금도 돌아다니고 있다"며 강도 높게 비판했다.

정 대표는 27일 오전 충남 논산시 현장 중앙선대위 회의에서 "탄핵으로 대통령 직위를 상실한 사람을 선거 운동에 투입하는 국민의힘의 모습을 보면서 저러니까 내란 옹호 정당, 윤 어게인 정당 소리를 듣는 것 아니냐"고 말했다.

이어 "아무리 몇 년 전 지난 일이라고 하지만 어떻게 이렇게 거꾸로 역사를 되돌리고 흘러가는 강물의 물줄기를 역류시키려고 하냐. 성찰도 없이 뻔뻔한 모습을 보이는 퇴행적인 국민의힘의 모습에 국민들이 준엄한 심판을 내려주길 바란다"고 호소했다.

박 전 대통령은 TK(대구·경북)를 넘어 충청과 PK(부산·울산·경남), 강원까지 훑는 등 광폭 지원 유세에 나섰다. 민주당은 부적절하다며 비판을 쏟아내면서도 박 전 대통령 등판 영향은 크지 않을 것이라고 봤다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 박 전 대통령에 대해 "과거에는 정치적 영향이 컸겠지만 (국정농단 및 탄핵 등으로) 조용히 계시던 분이다. 선거에 영향을 미칠 것이라 생각하지 않는다"고 말했다.

그러면서 "(국민의힘이) 조용히 계시던 분을 바깥으로 불러내는 모양새인데 국민적 시각은 다양하게 형성될 것으로 보인다. 좋아하시는 분들도 있겠지만 과하다고 여기는 분들도 있을 것"이라고 했다.