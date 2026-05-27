부산 찾은 李대통령 "YS가 꿈꾼 해양강국 동남권서 실현할 것"

[부산=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.05.27. [email protected] /사진=고범준

이재명 대통령이 27일 부산을 찾아 동남권 발전을 통해 해양 강국으로 도약하겠다는 비전을 천명했다. 이 대통령은 "부산에 본격적인 해양수산부 시대를 활짝 열어젖힐 것"이라며 "해운기업과 관련 공공기관은 물론 입법이 완료된 해사법원을 조속히 설립하고 국회 논의가 끝나는 대로 동남권투자공사까지 모두 집적된 해양클러스터를 신속하게 완성할 것"이라고 강조했다.

'바다색' 넥타이 차림 이 대통령…"해양강국으로의 도약 앞당길 것"

이 대통령은 이날 오전 부산 영도구에서 열린 '제 31회 바다의 날 기념식'에 참석해 "진정한 해양 강국의 비전을 부산을 비롯한 동남권에서 실현할 것"이라고 밝혔다. 이날 기념식에는 김혜경 여사도 참석했다. 이 대통령과 김 여사는 각각 바다의 색을 상징하는 푸른 계열의 넥타이와 투피스 정장을 착용했다.

바다의 날은 국민에게 바다의 가치와 중요성을 널리 알리는 한편 해양수산인들의 자긍심을 높이기 위해 1996년 국가기념일로 지정됐다. 이번 기념식의 슬로건은 '부산에서 세계로, 바다에서 미래로'다. 해수부 장관을 비롯해 △해군·해경 관계자 △해양수산 업·단체 △한국해양대학교 학생과 해양수산 종사자 등 400여 명이 참석했다.

이 대통령은 "1996년 김영삼 정부의 해양수산부 출범은 해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워 우리 대한민국을 해양 강국으로 도약시키겠다는 강력한 의지의 표명이었다"며 "국민주권정부는 김영삼 대통령께서 꿈꾸셨던 해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당기겠다"고 말했다.

이 대통령은 국가전략산업인 해운·항만산업 비전도 밝혔다. 이 대통령은 "대한민국이 유라시아와 인도-태평양을 잇는 중심축이 돼 주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호하겠다"며 "모두가 바다를 함께 누리고 바다에서 함께 번영하는 새로운 해양 질서를 주도해 나가겠다"고 했다.

특히 "정부는 해운산업이 단순한 물류산업이 아니라 국가의 경제와 안보를 굳건히 지탱하는 핵심산업이라는 인식 아래 우리 해운-항만사업을 국가전략산업으로 육성해 나갈 것"이라며 "그동안 주춤했던 글로벌 해운 공급망 회복에 속도를 내 우리 손으로 온전히 통제할 수 있는 해운 공급망을 구축할 것"이라고 했다.

또 "해운과 조선의 상생 발전 생태계 구축, 해상보험과 선박금융, 해운 법률서비스 산업도 폭넓게 육성해 우리 해운산업의 기초체력을 키우겠고 유능한 선원 양성에도 최선을 다하겠다"고 했다.

[부산=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 참석자들과 박수를 치고 있다. 2026.05.27. [email protected] /사진=고범준

"해양 강국의 비전, 동남권에서 실현…국가 필생의 과제,국가균형발전 완성할 것"

이 대통령은 해양 강국의 비전을 실현할 적임지로 부산 등 동남권을 꼽았다. 이 대통령은 "동남권은 대한민국의 자랑스러운 '남부 해양수도권'으로서 더 높이, 더 멀리, 더 힘차게 발전할 것"이라며 "'남부 해양수도권'을 육성하는 것은 대한민국이 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 생존 전략이자 해양강국의 비전을 일자리와 지역의 활력으로 직결시키는 균형성장 전략"이라고 강조했다.

이어 "정부는 압도적인 잠재력을 바탕으로 부산을 비롯한 동남권을 가능성과 기회가 넘치는 새로운 경제권으로 연결하겠다"며 "항만과 공항, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고 남해안 전체를 아우르는 해양 관광벨트를 구축해 세계와 당당히 경쟁하는 '해양 경제권'으로 키워내겠다"고 했다.

이 대통령은 특히 "최근 해수부 부산 이전 후 한국해양대학교를 비롯한 부산 지역 대학들의 경쟁률이 사상 최고치를 기록하고 수도권 학생들의 비중도 늘었다고 한다"며 "새로운 기회를 찾기 위해 바다를 선택한 청년 여러분의 기대에 정부가 반드시 부응하겠다"고 했다.