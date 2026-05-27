이재명 대통령, 바다의 날 기념식 참석…해양강국 도약 의지 밝힌다

[서울=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구 잠수함 사령부에서 열린 '제1회 미래국방전략위원회'를 마치고 3,000톤급 신채호함을 방문해 경례하고 있다. (사진=청와대 제공) 2026.05.26. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=

이재명 대통령이 부산에서 열리는 제 31회 바다의 날 기념식에 참석해 해양 강국으로의 도약 의지를 밝힌다.

청와대는 27일 자료를 통해 "이 대통령과 김혜경 여사는 오늘 오전 부산에서 개최된 '제 31회 바다의 날 기념식'에 참석했다"고 밝혔다. 이번 기념식에는 해양수산부 장관을 비롯해 해군-해경 관계자, 해양수산 업·단체, 한국해양대학교 학생과 해양수산 종사자 등 400여 명이 참석했다.

매년 5월31일로 지정된 바다의 날은 국민들에게 바다의 가치와 중요성을 널리 알리는 한편 해양수산인들의 자긍심을 높이기 위해 1996년 국가기념일로 지정됐다.

이번 기념식은 '부산에서 세계로, 바다에서 미래로'라는 슬로건 아래 진행된다. 정부는 또 이번 기념식을 통해 바다가 우리나라 미래 성장과 발전에 지닌 의미를 되새기고 미래 해양 강국의 비전을 공유할 계획이다.

이날 기념식에 앞서 이 대통령 부부는 한국해양대학교 귀항 환영식에서 항해 실습을 마치고 귀항한 실습생들을 격려했다. 이 자리에서 대통령은 실습생들을 물론 그 가족과 동료들도 축하한다.

청와대 측은 "이 대통령은 기념사를 통해 해양 국가 도약이 대한민국 전체의 생존 공간과 성장 기회를 넓히는 국가 전략이며 해운, 항만사업을 국가전략산업으로 육성해 해양 강국이 되겠다는 의지를 밝힐 계획"이라고 설명했다.

한편 이날 행사는 국민의례와 주제 영상, 바다 헌장 낭독, 해양수도 부산 응원 축하 영상, 남부 해양수도권 도약 로드맵 대국민 보고, 기념 공연, 유공자 포상, 기념사, 미래 해운인재 육성을 위한 산학협력 협약식 순으로 진행된다. 이 대통령은 해양수산 산업 발전에 기여한 금탑산업훈장 수상자 등 5인에게 포상을 친수하고, 이들의 공로에 감사를 전한다.