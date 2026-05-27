李대통령 "유네스코 세계유산위 개최…국격 걸렸다는 책임감, 준비 총력" 당부

[부산=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 27일 부산 해운대구에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회에서 발언하고 있다. 2026.05.27. [email protected] /사진=

이재명 대통령이 오는 7월 국내 최초로 부산에서 개최되는 '제 48차 유네스코 세계유산위원회'와 관련해 "대한민국의 국격이 걸려 있다는 막중한 책임감을 가지고 남은 기간 준비에 총력을 기울여달라"고 관계부처에 당부했다.

이 대통령은 27일 부산 해운대구에서 진행된 제 48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비현황 보고회에서 "한국의 선진적인 문화 역량과 글로벌 리더십을 세계 무대에 선보이는 중요한 계기"라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "(세계유산위원회는) 대한민국의 유산인 이른바 'K(케이)-헤리티지'의 진면목을 널리 알리게 되기를 기대한다"며 "글로벌 문화를 주도하는 'K(케이)-컬처'의 원동력은 누가 뭐라 해도 K-헤리티지"라고 강조했다.

이어 "기후 위기, 지정학적 위험, 개발의 소용돌이 속에서 인류 공동의 유산을 온전하게 지켜내기 위한 국제사회의 연대와 협력을 대한민국이 앞장서 이끌어야겠다"고 했다.

(부산=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 27일 부산 해운대구에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.5.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 허경 기자

그러면서 이 대통령은 "안전하고 쾌적한 국제회의가 돼야 한다"며 "196개국 대표단과 전문가들이 불편을 겪지 않도록 교통과 숙박 치안 등 모든 분야에서 철저한 준비가 반드시 필요하다"고 당부했다.

이어 "유관기관 간 '원팀'이 돼서 협력해야 되겠다"며 "어떤 돌발 상황에도 긴밀하게 대응하는 현장 중심의 대응 체계를 갖춰야 되겠다"고 했다.

이 대통령은 "위원회 개최가 지역 경제 활력으로 이어지도록 해야겠다"며 "매력적인 문화 행사와 연계 관광 프로그램 등을 사전에 꼼꼼하게 기획해 이번 기회에 부산과 인근 지역이 외국인 관광객들로 북적였으면 좋겠다"고 말했다.

이 대통령은 또 세계유산위원회가 부산에서 개최되는 점에 주목하며 "한국전쟁 기간 피난 수도이자 국제 원조의 관문이기도 했던 부산은 이제 세계적인 해양 도시로 도약하고 있다"고 밝혔다. 이어 "대한민국의 성공 경험과 도약의 서사를 세계와 공유하는 최적의 장소가 바로 부산"이라고 했다.

한편 제 48차 유네스코 세계유산위원회는 한국이 1988년 세계유산협약에 가입한 후 38년만에 최초로 국내에서 열리는 세계유산 분야 최대 규모의 국제회의다. 이날 보고회는 전반적인 교통·숙박·안전 등 준비 상황과 관계기관 간 협업 체계를 점검하기 위해 마련됐다.