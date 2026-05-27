수서역 매몰 사고에 오세훈 "유가족께 깊은 위로…정확한 원인 규명돼야"

[서울=뉴시스] 황준선 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장에서 발언하고 있다. 2026.05.26. [email protected] /사진=황준선

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 수서역 인근 아파트 공사 현장 매몰 사고와 관련해 "공사 현장 안전 확보를 위한 제도적 방안을 더 세심히 챙기겠다"고 밝혔다.

오 후보는 27일 SNS(소셜미디어)를 통해 "수서동 하수관로 공사 현장 매몰 사고로 심정지 상태로 병원에 이송됐던 작업자께서 안타깝게도 운명을 달리하셨다는 비보를 접했다"며 이같이 밝혔다.

오 후보는 "삼가 고인의 명복을 빌며, 유가족께도 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "관계 기관은 이번 사고의 정확한 원인을 철저히 규명하고 다시는 이와 같은 인명 사고가 발생하지 않도록 필요한 조치와 대책 마련에 만전을 기해주시길 바란다"고 했다.

이어 "유가족분들에 대한 지원책 역시 면밀히 살펴주실 것을 당부드린다"며 "최근 잇따른 공사장 사고와 희생자 발생 소식에 무거운 마음을 가눌 길이 없다. 다시 한번 고인의 명복을 빈다"고 덧붙였다.

경찰과 소방에 따르면 이날 낮 12시44분쯤 서울 강남구 수서동 아파트 공사 현장에서 매몰 사고가 발생해 3명이 병원으로 옮겨졌다. 이 가운데 60대 남성 1명이 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술을 받았지만, 숨진 것으로 확인됐다.