김경수, 민주·진보 경남지사 단일 후보로…"현명한 선택 부탁"

[하동=뉴시스] 차용현 기자 = 사전투표일을 이틀 남겨둔 27일 오전 경남 하동군을 찾은 김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 유세차량에 올라 지지를 호소하고 있다. 2026.05.27. [email protected] /사진=차용현

김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 후보 단일화 데드라인을 하루 앞두고 범진보진영 단일 후보로 확정됐다.

김 후보는 27일 오후 경남 창원시 경남도청 프레스센터에서 긴급 기자회견을 열고 "저와 전희영 진보당 후보가 단일화에 합의했다"고 밝혔다.

김 후보는 "철저한 내란 청산을 위해 어려운 결단을 해주신 전 후보에 진심으로 감사하다. 이제 경남의 선거 구도는 명확해졌다"며 "합리적 보수에서 진보까지 경남도민을 대통합시키고 그 힘으로 경남의 미래를 이끌어나갈 후보냐, 내란 반대라는 그 한마디를 하지 못하고 윤어게인(다시 윤석열)과 탄핵 반대 세력이 끌려다니면서 경남을 과거로 다시 되돌릴 후보냐의 선택"이라고 강조했다.

김 후보는 "이틀 후(29일)부터 시작되는 사전투표에서 위대한 경남도민 여러분의 현명한 선택을 부탁드린다"며 "도민 여러분과 함께 잘사는 경남, 청년들이 꿈과 희망을 이룰 수 있는 경남을 전 후보와 함께 만들 것"이라고 했다.

단일화에 합의한 전 후보는 "내란 청산은 피할 수 없는 시대적인 소명이자 국민들의 요구인데 지금 경남은 보수결집이라는 이름 아래 역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌리려는 수많은 시도가 나타나고 있다"며 "도민의 피땀으로 일구어온 경남을 내란 세력과 극우 세력의 부활 거점으로 결코 내어줄 순 없다. 이에 김 후보와 조건 없는 단일화라는 결단을 내린 것"이라고 전했다.

이번 단일화로 전 후보는 후보직을 사퇴하게 된다. 사전투표의 경우 투표소에서 투표지를 인쇄·교부한다. 이에 따라 사전투표 전날인 28일까지 사퇴한 후보 이름 옆에 '사퇴'를 기재할 수 있다. 28일이 '2차 단일화 시한' 또는 '단일화 마지노선'으로 불리는 이유다.

본투표에서 사용될 투표지는 인쇄를 마친 상태기 때문에 투표지에 후보자 이름 등이 그대로 명시되고 사퇴 안내문만 투표소 안팎에 부착된다.