"'대통령 팔이' 김관영 사퇴하라"...공세 수위 높아진 민주당

[the300]
與 텃밭에서 격전지 된 전북
'李대통령 사전 교감설'에 與 총공세...청와대도 김관영 선긋기
'김관영 우세' 여론조사에..."여조마다 결과 편차 크다"
6·3 지방선거를 일주일 앞두고 더불어민주당이 김관영 전북도지사 무소속 후보에 대해 "이재명 대통령을 팔아온 것에 대해 사과하고 후보직에서 당장 사퇴하라"며 공세 수위를 높였다. 김 후보의 지지도가 이원택 민주당 전북지사 후보를 크게 앞섰다는 여론조사 결과에 대해선 "여론조사마다 편차가 크다"는 입장을 밝혔다.
한민수 민주당 대변인은 27일 서면 브리핑을 통해 김 후보가 주장한 이 대통령과의 무소속 출마 사전교감설이 사실이 아니라고 반박한 청와대 입장을 언급하며 "김 후보가 이 대통령을 팔아 전북도민을 속이고 선거판을 자신에게 유리하게 만들고자 한 것"이라고 비판했다.
한 대변인은 "아무리 처지가 곤궁하더라도 정치인이라면 지켜야 할 선이 있다. 본인의 당선을 위해 대통령을 팔았다는 것은 도저히 용납할 수 없는 행위"라며 "이 대통령께 오늘이라도 당장 머리 숙여 사죄하고, 전북도민께도 사과하라. 전북도지사 후보직에서 당장 사퇴하는 것만이 본인의 잘못을 반성하는 최소한의 태도"라고 촉구했다.
앞서 김 후보는 전북CBS 라디오방송에서 무소속 출마를 놓고 이 대통령과의 교감이 있었냐는 진행자 물음에 "무소속 출마의 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적은 있다"고 말했었다. 민주당은 김 후보의 해당 발언에 대해 "선을 넘어도 한참 넘었다""그냥 넘어가기 어렵다"며 비판을 쏟아냈었지만 '후보직 사퇴'를 언급한 것은 이번이 처음이다.
김 후보의 지지세가 심상치 않다는 복수의 여론조사 결과가 나오면서 김 후보에 대한 민주당의 견제 수위가 높아진 것으로 보인다. 이날 전라일보 의뢰로 조원씨앤아이가 지난 25~26일 전북 거주 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 전북지사 지지율을 조사한 결과 김 후보는 51.9%, 이 후보는 35.3%로 김 후보가 16.6%포인트(p) 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다.
다만 조승래 사무총장은 이날 간담회에서 해당 여론조사 결과에 대해 "같은 시간대에 나온 여론조사 결과의 편차가 큰 경우도 있다"며 여론조사의 신빙성 문제를 꼬집었다. 그러면서 "자기한테 유리한 조사 결과를 홍보하는 것이다. 여론조사 하나하나를 쫓아서 전략을 짤 순 없다"고 했다.
기사에 언급된 여론조사는 휴대전화 가상번호 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 12.4%다. 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.