"'대통령 팔이' 김관영 사퇴하라"...공세 수위 높아진 민주당

(전주=뉴스1) 유경석 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보가 27일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 체육·문화·관광 관련 정책을 밝히고 있다. 2026.5.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(전주=뉴스1) 유경석 기자

6·3 지방선거를 일주일 앞두고 더불어민주당이 김관영 전북도지사 무소속 후보에 대해 "이재명 대통령을 팔아온 것에 대해 사과하고 후보직에서 당장 사퇴하라"며 공세 수위를 높였다. 김 후보의 지지도가 이원택 민주당 전북지사 후보를 크게 앞섰다는 여론조사 결과에 대해선 "여론조사마다 편차가 크다"는 입장을 밝혔다.

한민수 민주당 대변인은 27일 서면 브리핑을 통해 김 후보가 주장한 이 대통령과의 무소속 출마 사전교감설이 사실이 아니라고 반박한 청와대 입장을 언급하며 "김 후보가 이 대통령을 팔아 전북도민을 속이고 선거판을 자신에게 유리하게 만들고자 한 것"이라고 비판했다.

한 대변인은 "아무리 처지가 곤궁하더라도 정치인이라면 지켜야 할 선이 있다. 본인의 당선을 위해 대통령을 팔았다는 것은 도저히 용납할 수 없는 행위"라며 "이 대통령께 오늘이라도 당장 머리 숙여 사죄하고, 전북도민께도 사과하라. 전북도지사 후보직에서 당장 사퇴하는 것만이 본인의 잘못을 반성하는 최소한의 태도"라고 촉구했다.

앞서 김 후보는 전북CBS 라디오방송에서 무소속 출마를 놓고 이 대통령과의 교감이 있었냐는 진행자 물음에 "무소속 출마의 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적은 있다"고 말했었다. 민주당은 김 후보의 해당 발언에 대해 "선을 넘어도 한참 넘었다""그냥 넘어가기 어렵다"며 비판을 쏟아냈었지만 '후보직 사퇴'를 언급한 것은 이번이 처음이다.

김 후보의 지지세가 심상치 않다는 복수의 여론조사 결과가 나오면서 김 후보에 대한 민주당의 견제 수위가 높아진 것으로 보인다. 이날 전라일보 의뢰로 조원씨앤아이가 지난 25~26일 전북 거주 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 전북지사 지지율을 조사한 결과 김 후보는 51.9%, 이 후보는 35.3%로 김 후보가 16.6%포인트(p) 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다.

다만 조승래 사무총장은 이날 간담회에서 해당 여론조사 결과에 대해 "같은 시간대에 나온 여론조사 결과의 편차가 큰 경우도 있다"며 여론조사의 신빙성 문제를 꼬집었다. 그러면서 "자기한테 유리한 조사 결과를 홍보하는 것이다. 여론조사 하나하나를 쫓아서 전략을 짤 순 없다"고 했다.

기사에 언급된 여론조사는 휴대전화 가상번호 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 12.4%다. 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.