김용남·조국 막판 단일화 가능성?…민주당 "현재 단계에서 어려워"

황교안 자유와 혁신 후보(왼쪽부터), 조국 조국혁신당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 김용남 더불어민주당 후보가 26일 경기 평택시 SK브로드밴드 기남방송에서 열린 평택시선거관리위원회 주최 평택을 국회의원 재선거 후보자 합동토론회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. /사진=뉴시스

6·3 지방선거 및 재·보궐선거 사전투표를 하루 앞둔 가운데 더불어민주당이 "경기 평택을 지역은 단일화 추진이 현재 단계에서 어렵다고 공감이 된 상황"이라고 말했다.

조승래 민주당 사무총장은 28일 오후 서울 여의도 국회에서 지방선거 관련 기자간담회를 열고 '평택을 단일화 문제로 민주당과 조국혁신당 사무총장이 만나 무슨 이야기를 나눴느냐"는 질문에 이같이 말했다.

경기 평택을 지역에는 김용남 민주당 후보를 비롯해 조국 조국혁신당 후보, 김재연 진보당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 황교안 자유와혁신 후보가 출마한 상태다.

조 사무총장은 "현 단계에서는 단일화 추진이 어렵다는 이야기를 했다"며 "조국혁신당에서 우리 (김용남) 후보의 사퇴를 요구하고 있다"고 말했다. 그러면서 "그렇게 할 생각은 없고 할 수도 없다"고 했다.

조 사무총장은 유의동 후보와 황교안 후보의 막판 단일화 가능성에 대해서는 "아직 발생한 변수가 아니라서 발생하는 대로 판단할 것"이라고 답했다.

정청래 민주당 대표 역시 이날 오전 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스 공장'에 출연해 김용남 후보와 조국 후보의 단일화 가능성에 대해 "현실적으로 어렵다"고 밝혔다.

정 대표는 전날 조 사무총장과 이해민 조국혁신당 사무총장이 회동을 가졌다는 사실을 공개하며 "(보고를 받아 보니) 만나긴 했지만, 단일화 논의 자체가 없었다고 볼 수준이었다"고 말했다.

정 대표는 차명 대부업체 운영 의혹이 불거진 김 후보의 해명을 두고 당내 지지층이 엇갈린 해석을 내리는 것과 관련해 "김 후보가 민주당 후보기 때문에 열심히 지지하자는 당원들도, 그렇지 못한 당원들도 있는 것이 사실"이라고 말했다.

그러면서 "(당 대표라 할지라도 후보 사퇴 여부를 결정할 수 있는 것은 아니기 때문에) 김 후보 스스로 적극 해명하고 잘 헤쳐 나갔으면 좋겠다"고 했다. 보수 진영의 단일화 가능성에 대해서는 "모든 가능성에 대비해야 한다. 그런 상황이 되면 다시 숙고할 것"이라고 했다.