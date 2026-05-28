"떴다방"vs"朴 30년 구형"vs"주식 파킹"…부산 북갑 난타전

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 후보(왼쪽부터), 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 후보, 박민식 국민의힘 부산 북구갑 국회의원 후보가 28일 오후 부산 동구 부산MBC에서 열린 북구갑 국회의원 보궐선거 토론회에서 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.28/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보자 TV 토론회에서 3명의 후보들이 네거티브 공세를 주고받는 난타전이 벌어졌다.

하정우 더불어민주당 후보는 한동훈 무소속 후보의 당원게시판 논란과 정형근 후원회장 문제 등을 꺼내 들었고, 박민식 국민의힘 후보는 한 후보를 대상으로 박근혜 전 대통령에 대한 징역 30년 구형을 문제 삼았다. 한 후보는 하 후보를 향해 "김어준 코칭 받냐"며 업스테이지 주식 파킹 논란 등을 집중적으로 캐물었다.

28일 오후 부산MBC에서 열린 토론회는 자기소개가 끝난 후 곧바로 서로를 향한 공방전 양상으로 흘렀다. 하 후보는 한 후보를 향해 "최근 유사 선거사무소를 설치하고 투표권도 없이 외지인들이 몰려다니며 주민들을 불편하게 하고 있다"며 "'외부 바람잡이들을 동원해 피해만 주고 떠나는 떴다방 같다'고 한다"고 비판했다.

그러자 한 후보는 "외지인이 북구 물 흐린다고 하는데, 외지인 오지 말라고 북구를 섬처럼 만들면 청년 일자리가 만들어지겠냐"고 맞받았다. 그러면서 "김어준 코치 받아서 하시는 것 같다. 거대 여당 정치인이 무소속 정치인에게 '나는 지지자 없으니 너도 오지마라' 하는 건 없어 보인다"고 했다.

[부산=뉴시스] 하경민 기자 = 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보자 토론회가 28일 부산 동구 부산MBC에서 열렸다. 왼쪽부터 하정우 더불어민주당 후보와 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보가 본 토론에 앞서 리허설을 하고 있다. 2026.05.28. [email protected] /사진=하경민

한 후보는 이어 자신의 주도권 토론 시간에 하 후보를 향해 "이재명 대통령 공소 취소를 찬성하느냐 반대하느냐"고 물었다. 이에 하 후보는 "여기가 검찰 취조실이냐. 자꾸 예스(Yes), 노(No)로 물으니 검사 습관 못 버렸다는 얘기가 나오는 것"이라고 되받았다.

한 후보는 하 후보의 '업스테이지 주식 파킹' 의혹도 제기했다. 한 후보는 "AI(인공지능) 관련 경쟁사인데 의사회 의결은 받았느냐"며 "네이버가 망하고 업스테이지가 흥해야 100억원을 버는 것 아니냐"고 공세를 이어갔다. 그러자 하 후보는 "내부 조직장에게 (주식 보유) 허락받았다. 서류가 있으니 네이버에 알아보라"며 "업스테이지는 초창기 AI 교육 중심이었고 네이버는 AI 비즈니스를 한 적이 없다. 교육 자문으로 받은 것이고 이해충돌이 없다"고 반박했다.

박 후보는 하 후보의 지역 연고 문제를 파고들었다. 박 후보는 "(하 후보가 태어난) 1977년에는 북구가 존재하지 않았는데 명함에 '북구 출생'이라고 적었다"며 "북구 사람이냐 사상구 사람이냐"고 물은 뒤 "북구 출마를 위해 억지로 연고를 만든 것"이라고 했다. 이에 하 후보는 "제가 기억하는 주소 체계상 북구 괘법동으로 알고 있었다"며 "북구 발전과 무슨 상관이 있느냐"고 반박했다.

[부산=뉴시스] 하경민 기자 = 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보자 토론회가 열린 28일 부산 동구 부산MBC에서 하정우(왼쪽부터) 더불어민주당 후보, 한동훈 무소속 후보, 박민식 국민의힘 후보가 토론을 준비하고 있다. 2026.05.28. [email protected] /사진=하경민

하 후보와 박 후보는 한 후보의 검사 시절 박근혜 전 대통령 구형 등에 대해서도 공세를 퍼부었다. 박 후보는 "2018년 박근혜 사건 당시 법정에 참석했다는 것이 공판조서에 나온다"며 "징역 30년과 벌금 1185억원 구형이 유영철 같은 흉악범죄나 대역죄도 아닌데 합당했느냐"고 물었다.

하 후보도 박 전 대통령을 언급하자 한 후보는 "윤석열 전 대통령이 팀장으로 있던 수사팀 파견 검사로 있었고 재판에 관여한 것을 부인하지 않는다. 검사로서 소임을 다한 것"이라며 "그 사건에 관여한 것은 사실이지만 인간적으로 죄송한 마음이 있다"고 했다.

당원게시판 논란도 재차 도마에 올랐다. 하 후보는 "명의도용 뉴스가 사실인지 아닌지 궁금하다"며 "사실이 아니라면 왜 고발하지 않느냐"고 물었다. 그러자 한 후보는 "당게 이야기를 박 후보가 하시면 모르겠지만, 하 후보가 들고 나올 줄은 몰랐다"며 "허위사실 유포로 이미 고발돼 있다. 그런 건 없다고 말씀드렸다"고 했다.