정의화 전 국회의장 "정부여당 독주 중...오세훈에 힘 실어달라"

(서울=뉴스1) 이재명 기자 = 정의화 국민의힘 상임고문이 11일 오후 서울 여의도의 한 식당에서 열린 상임고문단 회의에서 발언을 하고 있다. 2025.6.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이재명 기자

정의화 전 국회의장이 더불어민주당의 오만을 지적하며 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에게 힘을 모아줘야 한다고 주장했다.

정 전 의장은 29일 SNS(소셜미디어)에 "20년간 정치를 하면서 대한민국 정치와 국회를 지켜보며 한 가지를 분명히 느꼈다. 나라가 중요한 갈림길에 설 때마다 결국 대한민국의 방향을 바로 잡은 것은 시민의 상식과 균형감각이었다는 것"이라며 "특히 서울의 선택은 언제나 대한민국 전체의 흐름을 결정해왔다"고 밝혔다.

정 전 의장은 "지금 시민들께서 가장 힘들어하는 문제는 민생과 주거 불안"이라며 "그런데도 현 정권과 더불어민주당은 국민의 고통 앞에서 겸손하기보다 거대 의석과 권력을 앞세운 독주와 정치적 갈등 확대에 더 몰두하는 모습을 보여주고 있다"고 했다.

정 전 의장은 "이번 서울시장 선거가 시민 여러분께서 보내실 수 있는 가장 분명한 메시지가 돼야 한다고 생각한다"며 "서울시민의 한 표, 한 표가 '국민의 삶 앞에 더 낮아져라' '민생 앞에 겸손하라' '권력은 오직 국민을 위해 존재해야 한다'는 준엄한 뜻이 되어야 한다"고 강조했다.

정 전 의장은 "오 후보는 지난 시간 서울의 경쟁력을 다시 세우기 위해 노력해왔다"며 "멈춰 있던 도시의 변화를 다시 움직였고, 서울의 미래 성장 기반을 하나씩 복원했으며 주택 공급 정상화와 도시 경쟁력 회복, 강북과 강남의 균형 발전, 글로벌 도시 서울의 위상 강화도 이뤄냈다"고 썼다.

정 전 의장은 "정치에는 늘 평가와 비판이 따른다. 그러나 지금 중요한 것은 누구에게 서울의 미래를 맡길 것인가 이다"며 "서울은 결코 가볍게 실험할 수 있는 도시가 아니다. 천만 시민의 삶과 대한민국 수도의 경쟁력이 걸려 있는 도시"라고 했다.

정 전 의장은 "토론을 회피하고 싶은 정도의 부족한 자질과 준비되지 않은 리더십으로는 서울의 복잡한 현안과 글로벌 경쟁 속 미래 과제를 감당하기 어렵다"며 "지금 서울에는 안정감 있는 시정 운영과 검증된 리더십이 필요하다"고 밝혔다.

정 전 의장은 "서울의 안정적인 발전과 미래 경쟁력을 위해 국민의힘 오 후보가 다시 한 번 시민의 선택을 받아야 한다고 생각한다"며 "서울이 흔들리면 대한민국도 흔들린다. 반대로 서울이 앞으로 나아가면 대한민국의 미래도 함께 전진할 수 있다. 부디 시민 여러분께서 현명한 판단으로 서울의 미래를 지켜주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.