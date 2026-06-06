지난해 좌초된 '강건호' 복구한 北…김정은 "해군 현대화 중요 과업"

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 6일 "김정은 동지께서 6월 4일 작전 수행 능력 평가시험공정에 착수한 조선인민군 해군 구축함 '강건'호를 방문하시고 함의 항해시험을 참관했다"고 보도했다. 김 총비서의 딸 주애도 같이 승선한 모습이 사진에 실렸다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] [email protected] Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

김정은 북한 국무위원장이 지난해 진수식 도중 좌초했던 5000t(톤)급 신형 구축함 '강건호'의 항해 시험을 참관하며 해군현대화를 강조했다. 그는 강건호를 빠른 시일 내 해군에 취역시킬 것을 지시했다.

당 기관지 노동신문은 6일 "김정은 동지께서 지난 4일 작전 수행 능력 평가시험공정에 착수한 조선인민군 해군 구축함 강건호를 방문하시고 함의 항해시험을 참관했다"고 보도했다. 신문이 보도한 사진에는 딸 주애도 동행한 것으로 확인됐다.

신문은 김 위원장이 강건호에 승선해 종합지휘소를 비롯한 여러 전투 근무 공간과 요소들에 대한 실태와 시험 항해 계획, 함무장체계들의 시험단계별 일정에 대해 료해(파악)했다고 전했다.

또 김 위원장은 '세계적인 함선 건조 공업의 발전 양상과 군함 설계의 구조적 특징'을 언급하며 "해군의 작전 임무 수행 조건을 충족시킬 수 있게 함선 조종 계통을 우리 식으로 보다 세련(현대화)시키는 것이 중요한 과업"이라고 밝혔다.

김 위원장은 "지상과 해상, 공중의 임의의 공간에서 군사 주권을 책임적으로 행사할 수 있는 실질적인 강력한 군사력을 갖추어야 전쟁을 억제하고 평화를 지켜낼 수 있다"며 "이는 우리 당의 변함없는 지론이고 국가방위정책"이라고 말했다.

이어 "해군 무력을 핵전쟁 억제력의 일익을 믿음직하게 담당할 수 있는 역량으로, 수중과 수상에서 임의의 시각에 적에게 치명적인 타격을 가할수 있는 집단으로 급속히 장성강화하는 문제는 우리 당이 새로운 5개년 국방발전 정책에서 가장 중요한 핵심 과업"이라고 강조했다.

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 6일 "김정은 동지께서 6월 4일 작전 수행 능력 평가시험공정에 착수한 조선인민군 해군 구축함 '강건'호를 방문하시고 함의 항해시험을 참관했다"고 보도했다. 신문이 보도한 사진에 따르면 김 총비서의 딸 주애도 같이 승선한 모습이 확인됐다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] [email protected] Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평양 노동신문=뉴스1)

김 위원장은 올해 초 열린 9차 당대회에서 승인한 '해군현대화'를 위한 5개년 계획에 따라 추진되는 '수중비밀병기'들의 개발과 생산, 1만 톤급 구축함 건조 등의 과제를 언급하며 '함선 무력 강화 계획'들이 반드시 관철될 것이라고 기대했다.

그러면서 "가급적 빠른 시일내에 구축함 최현호와 강건호를 해군에 취역시키기 바란다"고 당부했다.

양무진 북한대학원대 석좌교수는 "이번 김 위원장의 강건호 항해시험 참관은 좌초사고 악재를 단기간에 수습한 것을 과시하면서 9차 당대회시 제시한 해군력 강화 방침에 따른 것"이라며 "시진핑 중국 국가 주석의 방북 전 핵물질 생산 증대와 해군 핵무력 강화 언행은 비핵화 의제 사전 차단하기 위한 의도를 넘어 북한이 한미일의 대(對)중국 압박을 견제하는 선봉임을 과시하는 적극성으로 전환 의미를 내포하고 있다"고 분석했다.

앞서 북한은 지난해 5월 21일 동해 청진조선소에서 같은 급의 두 번째 구축함 '강건'호의 진수식을 열었다. 하지만 좌초 사고로 3주간 수리를 진행해 지난 6월 다시 진수한 바 있다. 지난 3월엔 남포조선소에서 추진 중인 '최현'급 구축함 3호의 건조 과정을 언급하며 올해 당 창건 기념일(10월 10일)까지 건조할 것을 지시했다.