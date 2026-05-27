'구글 I/O' 참관한 K-스타트업들…"사업 도약 인사이트 얻었다"

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구글 'I/O 필드 트립'에 참가한 국내 스타트업들 /사진=구글코리아 제공

"글로벌 개발자 및 구글 관계자들과의 만남을 통해 사업 도약을 위한 넓은 시야와 인사이트를 얻을 수 있었다."(윤정현 블루시그넘 대표)

"구글의 지원을 통해 이용자를 더 깊이 이해하고 앱 유지율을 높이며, 미국 시장을 공략하는 방향에 대해 큰 도움을 받을 수 있었다."(장지웅 트이다 대표)

27일 구글코리아에 따르면 지난 19~20일 미국 캘리포니아 마운틴뷰에서 개최된 구글의 연례 개발자 컨퍼런스 'I/O 2026'에 참여한 국내 스타트업들은 이 같은 내용의 참석 후기를 남겼다.

I/O는 구글이 매년 개최하는 개발자 컨퍼런스다. 안드로이드 생태계 표준과 차세대 AI(인공지능) 비전을 제시하는 세계 최대 규모의 기술 축제이자 미래 기술 트렌드의 '나침반' 역할을 하는 행사로 꼽힌다.

올해의 경우 구글이 'I/O 필드 트립'이라는 이름으로 한국 스타트업 및 개발사 지원 프로그램인 '창구'를 졸업한 기업 10개사를 초청했다. 창구 졸업사들을 I/O에 초청한 것은 올해가 처음이다.

창'업과 '구'글플레이의 각각 앞 글자를 따온 창구 프로그램은 2019년부터 본격 시작해 올해 8기까지 왔다. 중소벤처기업부는 사업화 자금을 지원하고 구글플레이는 앱·게임 퀄리티 개선, 글로벌 진출·마케팅, 수익화 전략 컨설팅 등 다양한 성장 지원 패키지를 제공한다.

지난해 7기까지 누적 660개 국내 스타트업이 참여했으며, 구글을 비롯해 다양한 빅테크와 협업하는 정부의 민관 협력 창업지원 사업인 '어라운드엑스(AroundX)' 중에서 창구 프로그램이 가장 많은 졸업 기업을 배출했다.

/사진=구글코리아 제공

이번 필드 트립에는 △트이다(3기) △플랜핏(4기) △블루시그넘(5기) △피터페터(6기) △클레브레인(6기) △슬링(6기) △뤼튼테크놀로지스(6기) △카운트다운AI(7기) △아티젠스페이스(7기) △팀리미티드(7기) 등이 참가했다.

이들은 I/O 행사 전반을 현장에서 함께 했다. 제미나이·크롬·구글클라우드 등 구글의 최신 기술이 발표되는 키노트와 데모, 패널 토론, 워크숍 등 다양한 세션에 참석했고 구글 전문가들의 강연과 오피스아워를 통해 최신 기술·인사이트도 공유받았다.

저스틴 페인 안드로이드 XR(확장현실) 제품 관리 총괄은 단독 세션을 직접 진행하며 인텔리전트 아이웨어와 XR 생태계 안에서 한국 스타트업들이 어떤 새로운 기회를 모색할 수 있을지에 대한 내용을 전달했다.

I/O 행사장에 마련된 데모존에서는 구글 옴니(Omni)와 프로젝트 지니(Project Genie) 등 구글이 발표한 최신 AI 기술을 활용해 3차원 모델링을 하거나 제품 광고 영상을 생성하는 체험이 이뤄졌다.

본 행사 전날 열린 '구글플레이 개발사 해피아워(Google Play Developer Happy Hour)'에서는 전세계 각국에서 모인 글로벌 개발자들과 적극적으로 교류하며 비즈니스 아이디어를 교환하는 시간도 가졌다.

퍼니마 코치카 구글플레이 파트너십 부사장은 "오늘 참석한 여러분이 바로 안드로이드 생태계 미래에 있어서 최고 중의 최고"라며 "구글은 매일 개발사들이 만들어내는 앱들에서 큰 영감을 받는다. 한국 스타트업들이 앞으로 더 뛰어난 앱을 개발할 수 있기를 바란다"고 했다.

윤구 구글코리아 사장은 "이번 I/O 필드 트립은 창구 졸업 이후에도 성장을 지속적으로 지원한다는 점에서 의미를 더한다"며 "앞으로도 창구 프로그램을 통해 국내 유망 스타트업들이 혁신 제품·서비스를 더 많은 이용자에게 선보일 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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