'특수중감금치상' 혐의 임우재 전 삼성전기 고문, 법원에 보석 청구

임우재 전 삼성전기 고문이 2017년 2월 9일 오후 서울 서초구 서울가정법원에서 열린 이혼 및 친권자 소송 2차 변론준비기일을 마치고 법원 밖으로 이동하는 모습. 2026.05.28. [email protected]

지난해 경기 연천군에서 벌어진 80대 노인 감금 폭행 사건에 연루돼 1심에서 징역 1년형을 선고받은 임우재 전 삼성전기 고문이 법원에 보석을 신청했다.

28일 뉴시스에 따르면 임 전 고문 측은 지난 20일 특수중감금치상 혐의 2심을 심리하는 서울고법 형사13부에 보석을 신청했다.

지난해 4월 연천군에서 30대 남성 A씨가 자기 할머니인 80대 B씨를 집 안에 감금하고 폭행한 사건이 벌어졌다. 경찰 조사에 따르면 40대 여성 무속인 C씨가 A씨를 조정해 이 같은 범죄를 저질렀다.

C씨는 B씨를 위협했고 A씨에겐 친모가 B씨 때문에 사망했다고 믿게 해서 폭행을 유도하기도 했다.

탈출한 B씨의 신고로 경찰의 수사가 시작됐다. 경찰이 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 중 C씨가 임 전 고문과 함께 E씨를 태우고 이동하는 모습이 확인됐다. 이에 따라 이들은 특수중감금치상 등 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심은 임 전 고문에게 징역 1년을 선고했다. 임 전 고문과 연인관계인 무속인 C씨는 징역 6년을 선고받았다.

1심 재판부는 임 전 고문에 대해 "연인관계인 C씨의 범행 사실을 인식하고 있었음에도 처벌을 면하기 위해 위계공무집행방해 계획에 적극적으로 가담했다"며 "E씨를 차량에 태워 다른 피고인에게 인계하는 핵심적인 역할을 했다"고 지적했다.

한편 과거 삼성물산 평사원으로 입사한 임 전 고문은 1999년 이부진 호텔신라 사장과 결혼해 세간의 관심을 받았지만, 5년이 넘는 소송 끝에 지난 2020년 이혼했다.