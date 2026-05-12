피지컬AI 선두주자에 투자…'RISE 현대차고정피지컬AI' 상장

KB자산운용은 현대차그룹과 핵심 협력사에 집중 투자하는 ETF(상장지수펀드) 'RISE 현대차고정피지컬AI(12,355원 ▼320 -2.52%)' ETF를 12일 상장한다고 밝혔다.

RISE 현대차고정피지컬AI는 현대차그룹 핵심 계열사뿐 아니라 로봇·AI(인공지능) 전환 과정의 직접적인 수혜가 기대되는 주요 협력 기업들까지 함께 담아 피지컬 AI 생태계 전반에 투자할 수 있도록 구성했다.

기존 자동차 ETF와 차별화된 전략을 내세워 내연기관 중심 자동차 산업 비중을 줄이는 한편 로보틱스·AI 소프트웨어·스마트팩토리 관련 비중을 확대해 미래 성장성에 초점을 맞췄다. 동시에 안정적인 실적과 재무구조를 갖춘 기업에 집중하면서 일반 로봇 테마형 ETF 대비 변동성을 줄였다.

기초지수는 'KEDI 현대차고정피지컬AI 지수'로, 현대차를 25% 고정 편입하고 피지컬 AI(자율주행·로보틱스·공장자동화)와의 유사도 점수가 높은 상위 14개 종목에 투자한다. 시가총액 가중방식을 적용하되 종목당 최대 비중은 15%로 제한해 특정 종목 쏠림을 완화했다.

이날 기준 주요 편입 예정 종목은 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)(구성 종목 비중 25.89%), 현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%)(14.81%), 기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%)(13.77%), 레인보우로보틱스(810,000원 ▼31,000 -3.69%)(9.59%), LG이노텍(732,000원 ▼28,000 -3.68%)(9.27%), 현대오토에버(648,000원 ▼41,000 -5.95%)(7.58%), LG씨엔에스(86,600원 ▲500 +0.58%)(3.92%), 두산로보틱스(127,400원 ▲20,600 +19.29%)(3.49%), 로보티즈(328,500원 ▼12,500 -3.67%)(3.15%), 에스엘(71,900원 ▲4,000 +5.89%)(1.81%) 등이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "과거 AI 투자가 반도체와 데이터센터 중심의 디지털 인프라 구축 단계에 집중됐다면, 앞으로는 AI가 현실 세계에서 직접 움직이는 피지컬 AI 시대로 확장될 것"이라며 "현대차그룹은 제조업과 로봇, 자율주행, 스마트팩토리를 모두 연결할 수 있는 기업으로, 대규모 양산 체계와 글로벌 공급망, 제조 데이터, 소프트웨어 역량까지 동시에 갖추고 있다"고 설명했다.

이어 "현대차그룹과 핵심 협력사에 집중 투자하는 RISE 현대차고정피지컬AI는 글로벌 피지컬 AI 산업 성장의 중심에 있는 현대차 생태계에 효율적으로 투자할 수 있는 상품이 될 것"이라고 말했다.