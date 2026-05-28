[더벨]큐브엔터 아이들, 미국 매거진 커버 장식

큐브엔터테인먼트 그룹 아이들이 미국 유명 매거진 '페이퍼'의 디지털 커버를 장식했다. 아이들은 커버 화보에서 90년대 무드를 재해석한 개성 강한 스타일링을 선보였으며, 페이퍼 측은 아이들의 독창적인 세계관과 음악적 자신감을 높이 평가했다. 또한 아이들은 7월 컴백과 함께 미국의 유명 음악 페스티벌 '롤라팔루자' 무대에 오를 예정이다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

큐브엔터(7,250원 ▲100 +1.4%)테인먼트(이하 큐브엔터) 그룹 i-dle(아이들)이 미국 유명 매거진 커버를 장식했다.

미국 매거진 '페이퍼(PAPER)'는 지난 27일 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)과 함께한 디지털 커버 화보와 인터뷰를 공개했다. 아이들은 커버 화보에서 또렷한 색감과 화려한 장식이 돋보이는 개성 강한 스타일링으로 90년대 무드를 재해석해 선보였다. 로맨틱하면서도 고전적인 디테일이 담겨 새로운 분위기를 연출했다.

페이퍼 측은 "아이들은 오랜 시간 자신을 더 명확하게 이해하게 된 사람들만이 가질 수 있는 편안함이 느껴진다"며 "자신들의 본능과 음악적 방향성을 믿고 나아가고 있다"고 설명했다. 이어 "불필요한 것을 걷어내고 본질에 가까워지려는 욕망은 이제 아이들의 음악 자체를 규정하고 있다. 아이들은 K-POP 안에서 가장 독창적인 세계관을 구축해 왔다. 드라마틱하면서도 현실적이고 날카롭지만 인간적"이라고 밝혔다.

아이들이 지난 1월 발표한 디지털 싱글 'Mono(Feat. skaiwater)'에 대해서는 "이전 음악보다 부드럽게 들릴 수 있지만 어디에서도 불안이 느껴지지 않는다. 오히려 아이들은 더 이상 노이즈로 자신을 증명하려 하지 않는 아티스트의 자신감을 지니고 있다"고 극찬했다.

특히 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]'에서 먼저 공개된 신곡 'Crow'와 관련해 "까마귀는 불길함, 죽음, 재앙의 상징으로 여겨지지만 그 이미지를 완전히 뒤집었다. 자신을 둘러싼 서사를 끝까지 버티며 살아남는 존재이고, 그 강인함이야말로 지금 아이들의 단단한 분위기를 더 돋보이게 만든다"고 호평했다.

또한 "아이들은 매번 궁지에 몰릴 때마다 오히려 자신들이 누구인지 더 확신하며 돌아왔다. 단 하나의 모습으로 정착하는 일은 애초에 어울리지 않았는지도 모른다"며 아이들의 음악성에 집중하며 오는 7월 컴백을 향한 기대감을 높였다.

아이들은 앞서 미국 NBC '투데이 쇼(The Today Show)', '켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)', '아이하트 케이팝 위드 조조(iHeart KPOP with JoJo)' 등 다양한 북미 프로모션을 진행했다. 7월에는 미국의 유명 음악 페스티벌 '롤라팔루자(Lollapalooza)' 무대에 오를 예정이다.