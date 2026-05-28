밸류업 지수 정기변경=현대중공업·SK스퀘어 편입

서울 여의도 한국거래소 전경. /사진=뉴스1

코리아 밸류업 지수에 HD현대중공업·SK스퀘어·에이피알 등 20개 종목이 편입된다. 현대로템, 효성중공업, 풍산 등 19개 종목은 편출된다.

한국거래소는 지난 21일 주가지수운영위원회를 열어 코리아 밸류업 지수의 구성종목에 대한 정기변경을 심의, 오는 12일부터 변경 내용을 반영하기로 했다고 28일 밝혔다.

편입 종목은 △HD현대중공업(704,000원 ▼40,000 -5.38%) △SK스퀘어(1,237,000원 ▼39,000 -3.06%) △HD한국조선해양(415,000원 ▼25,500 -5.79%) △HD현대마린솔루션(226,000원 ▼15,000 -6.22%) △삼성E&A(50,800원 ▼500 -0.97%) △산일전기(253,000원 ▼17,000 -6.3%) △현대무벡스(37,450원 ▲550 +1.49%) △엠앤씨솔루션(76,100원 ▼2,400 -3.06%) △세진중공업(15,490원 ▼820 -5.03%) △SNT에너지(39,600원 ▼1,450 -3.53%) △비츠로셀(52,800원 ▼2,500 -4.52%) △전진건설로봇(55,300원 ▼3,500 -5.95%) △에스엘(75,600원 ▲3,000 +4.13%) △지역난방공사(70,500원 ▲200 +0.28%) △테스(122,300원 ▲3,300 +2.77%) △디어유(25,000원 ▼650 -2.53%) △에이피알(400,500원 ▲15,500 +4.03%) △케어젠(89,400원 ▼3,900 -4.18%) △에스티팜(135,400원 ▼4,300 -3.08%) △NH투자증권(30,450원 ▼700 -2.25%) 등 20개다.

편출 종목은 △현대로템(206,000원 ▼1,000 -0.48%) △효성중공업(3,653,000원 ▼28,000 -0.76%) △LS ELECTRIC(246,500원 ▼15,000 -5.74%) △경동나비엔(72,000원 ▲300 +0.42%) △포스코DX(30,800원 ▼350 -1.12%) △주성엔지니어링(208,000원 ▼21,000 -9.17%) △파크시스템스(283,000원 ▲3,500 +1.25%) △솔루스첨단소재(9,300원 ▼200 -2.11%) △이녹스첨단소재(31,150원 ▼1,600 -4.89%) △드림텍(5,040원 ▼20 -0.4%) △풍산(82,500원 ▼1,300 -1.55%) △롯데칠성(108,300원 ▼2,100 -1.9%) △더블유게임즈(70,000원 ▲2,100 +3.09%) △한샘(30,700원 ▲500 +1.66%) △메가스터디교육(40,100원 ▲50 +0.12%) △명신산업(10,030원 ▼420 -4.02%) △종근당(79,300원 ▲500 +0.63%) △원텍(8,730원 ▼100 -1.13%) △덴티움(47,400원 ▼800 -1.66%) 등 19개다.

정기변경 후 유가증권 및 코스닥시장 시가총액 대비 코리아 밸류업 구성종목의 시가총액 비중은 약 54.6%다.

코리아 밸류업 지수는 상장기업의 기업가치 제고 문화 확산을 지원하기 위해 밸류업 공시 기업 중심으로 지수가 구성될 수 있도록 단계별 운영계획에 따라 지수가 관리된다.

한국거래소는 올해 안에 기업가치 제고 계획 공시 기업으로만 코리아 밸류업 지수를 구성해 운영할 방침이다.