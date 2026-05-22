'힙불교' 열풍에 나는 절로… 티맵, 사찰 방문 3년 새 56% 급증

'힙불교' 열풍이 이어지는 가운데 절을 찾는 수요가 늘어난 것으로 나타났다.

티맵모빌리티는 석가탄신일을 앞두고 2023년부터 2025년까지 주행 데이터 상위 1000개를 분석한 결과, 사찰을 찾는 수요가 3년 연속 증가했다고 22일 밝혔다. 지난해 사찰 목적지 설정 건수는 전년 대비 26.9% 증가했다. 2023년과 비교하면 3년 새 55.9% 늘어난 것으로 나타났다.

지난해 티맵 사용자가 가장 많이 찾은 사찰은 불국사였다. 낙산사, 통도사, 해동용궁사, 보문사가 뒤를 이었다. 이어 보리암, 휴휴암, 해인사, 향일암, 수덕사 순으로 나타났다. 불교 신자가 아닌 관광객에게도 익숙한 사찰들이 다수 포함되어 있어 사찰을 여행지로 찾는 수요도 함께 늘어난 것으로 보인다.

불교 문화 콘텐츠에 대한 관심도 뜨겁다. 지난 4월 열린 2025 서울국제불교박람회는 나흘간 관람객 20만명을 돌파하며 역대 최대를 기록했다. 박람회가 열린 기간 코엑스 목적지 설정 건수는 전주 대비 4.1% 증가했으며, 박람회 종료 다음 주와 비교하면 77% 높은 수준이었다.

티맵모빌리티 관계자는 "사찰 방문 수요가 꾸준히 늘고 있는 것은 불교 문화가 종교의 경계를 넘어 대중의 일상 속으로 스며들고 있음을 보여주는 것"이라며 "앞으로도 주행 데이터를 통해 변화하는 라이프스타일과 사회 흐름을 다양한 시각으로 분석해 나가겠다"고 말했다.