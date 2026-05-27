"로켓 쏘고 우주 드론 날려요" 27일 우주항공의 날, 볼거리는?

우주항공청이 제2회 우주항공의 날을 기념해 이달 23일부터 29일까지 전국 규모의 '우주항공주간' 프로그램을 진행한다. 우주항공주간 연계프로그램 전국지도 /사진=우주항공청

우주항공청이 27일 '우주항공의 날'을 기념해 경남 사천 우주청사에서 '제2회 우주항공의 날 기념식'을 개최한다. 우주항공의 날은 우주항공 5대 강국 실현을 목표로 정부가 지정한 국가기념일이다. 우주청이 개청한 해인 2024년 시작됐다.

이날 우주청사에서 열리는 기념식에서는 한국과학우주청소년단이 로켓 제작·체험, 우주 드론 체험, 재활용품 활용 망원경 만들기, 달 탐사 로버 체험 등 각종 프로그램 부스를 운영할 예정이다.

앞서 우주청은 지난 23일부터 29일까지 전국 규모의 '우주항공주간' 프로그램을 진행중이다. 우주항공주간에는 우주청을 비롯해 한국천문연구원, 한국항공우주연구원, 국립중앙과학관, 대전시민천문대 등 전국 41곳 유관기관이 다양한 체험 행사를 제공한다.

아울러 이 기간 항우연 나로우주센터, 천문연 산하 소백산천문대, 보현산천문대, KVN 전파천문대 등 연구 시설을 일반 시민에게 시범 개방한다.

오태석 우주청장은 "제2회 우주항공의 날을 기념해 국민이 우주항공 문화프로그램을 체험하며 우주항공에 대한 흥미와 중요성을 직접 체감하는 계기가 되길 바란다"며 "우주를 꿈꾸는 잠재 인력이 미래 인재로 자랄 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.