韓, 오픈AI '보안 동맹' 합류

류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 26일 서울 영등포구 여의도 ThreeIFC 회의실에서 제이슨 권 오픈AI CSO를 만나 AI 보안위협 대응 등 협력방안을 논의하기 전 기념촬영을 하고 있다. /사진=뉴스1

'미토스(Mythos) 쇼크'를 계기로 현실화한 AI(인공지능) 보안위협에 대비하기 위해 정부가 오픈AI의 보안협의체 GTAC(Government Trusted Access for Cyber)에 참여한다. 앤트로픽의 초고성능 AI모델 미토스는 수십 년간 발견하지 못한 소프트웨어의 취약점을 찾아내고 자동으로 해킹하는 모습으로 보안업계에 충격을 안겼다.

27일 과학기술정보통신부는 전날 열린 오픈AI와 간담회에서 오픈AI가 이끄는 정부 보안협의체 GTAC에 참여하기로 했다고 공식 발표했다. 해당 간담회에 한국 측에선 류제명 과기정통부 제2차관 등이 참석했고 오픈AI 측에선 제이슨 권 CSO(Chief Strategy Officer) 등이 참여했다. 양측은 이 자리에서 AI 보안위협 대응, AI 안전·신뢰확보 등 협력방안을 모색하고 GTAC 참여를 공식화했다. 아시아에서 GTAC 참여는 한국과 일본이 나란히 첫 사례가 된다.

GTAC 프로그램에 참여하는 기관은 오픈AI의 최신 고성능 AI모델에 대한 접근권한을 획득한다. 실무적으로 한국인터넷진흥원(KISA)이 프로그램을 수행할 예정이다. 앞으로 과기정통부와 오픈AI는 AI모델의 사이버보안분야 활용, AI 안전성 확보를 위한 협력방안도 논의할 예정이다.

오픈AI는 이날 기자간담회에서 '한국 사이버액션플랜'을 구체적으로 소개했다. 한국 정부와 공공기관, 기업들이 오픈AI의 최신 고성능 AI모델에 접근할 수 있도록 하는 내용이 골자로 △최신 사이버 AI 역량에 대한 브리핑 및 시연제공 △TAC 프로그램 참여를 통한 한국 정부와 관련 공공기관의 첨단 사이버모델 접근확대 △국가 핵심산업을 담당하는 국내 주요 기업들의 TAC 확대 등이 포함됐다.

이번 협력은 그간 정부의 사이버보안 강화를 위한 노력이 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 있다. 과기정통부는 최근 '미토스 쇼크'를 계기로 글로벌 AI기업들과 연이어 접촉, AI로부터 사이버위협에 대응하는 방안을 강구했다.

앤트로픽도 조만간 본사 고위임원진이 방한해 한국지사를 공식 설립하고 주요 고객사를 만날 예정이다. 앤트로픽은 이날 최기영 전 스노우플레이크 한국총괄을 한국사무소 대표로 선임했다.