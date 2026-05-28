메타비아 비만치료제, 54일째 체중 평균 9.1% 감소

유럽간학회 연례학술대회 ‘EASL Congress 2026’에서 메타비아 임상 담당자가 비만치료제 DA-1726의 임상 1상 추가 데이터를 포스터 발표하고 있다./사진= 메타비아

동아에스티(40,000원 ▼1,000 -2.44%) 관계사 메타비아가 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1), 글루카곤 이중 작용 비만치료제인 'DA-1726'의 임상 1상 추가 데이터를 유럽간학회(EASL) 연례학술대회 'EASL Congress 2026' 최신 임상 포스터 세션에서 발표했다고 28일 밝혔다.

이번 포스터 발표에서는 'DA-1726의 고용량 임상 1상에서 안전성, 내약성, 약동학 및 약력학 평가와 비침습적 간 평가 탐색'을 주제로 DA-1726의 연구 결과가 발표됐다.

이번 연구는 건강한 비만 성인을 대상으로 진행된 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 임상 1상 다중 용량 상승(MAD) 연구로, 용량 증량(Titration) 없이 4주간 DA-1726 또는 위약을 투여했다. 일부 참가자는 동일 용량으로 추가 4주 연장 투여를 받았다.

연구 결과 DA-1726은 48mg 고용량 투여군에서 안전성과 내약성이 확인됐다. 중대한 이상반응 및 치료 중단 사례는 발생하지 않았으며, 위장관계 이상반응은 대부분 경증 또는 중등도 수준으로 일시적으로 나타났다. 또 글루카곤 수용체 활성화에도 불구하고 심박수 및 QTcF(프라이데리시아 공식으로 교정한 QT 간격) 등 심혈관 관련 지표에서 임상적으로 유의미한 변화는 관찰되지 않았다.

체중 감소 효과도 확인됐다. DA-1726 48mg 투여군은 투여 26일째 평균 6.1%, 54일째 평균 9.1%의 체중이 감소했다. 8주차까지 체중 감소 정체 현상은 나타나지 않았다. 허리둘레 역시 26일째 평균 5.8cm, 54일째 평균 9.8cm 감소했다.

비침습적 간 평가 기반 탐색 결과에서도 긍정적인 변화가 확인되며 DA-1726의 비만 관련 간질환 및 대사이상지방간염(MASH) 분야에서 DA-1726의 개발 가능성을 시사했다. 지방간 지표인 CAP(Controlled Attenuation Parameter)는 48mg 투여군에서 감소한 반면 위약군에서는 증가했으며, 간 경직도를 평가하는 VCTE(Vibration-Controlled Transient Elastography)에서 48mg 투여군은 기저치 대비 감소했으며 위약군에서는 증가했다. FAST(FibroScan-AST) 점수에서도 기저치 대비 개선이 확인됐다.

DA-1726은 옥신토모듈린 유사체 계열의 비만치료제로 개발 중인 신약 후보물질이다. GLP-1 수용체와 글루카곤 수용체에 동시에 작용해 식욕억제와 인슐린 분비 촉진, 말초에서 기초대사량을 증가시켜 궁극적으로 체중 감소와 혈당 조절을 유도한다.

메타비아는 DA-1726의 고용량 도달 시의 안전성을 확인하고 내약성을 최적화하기 위해 '원스텝(One-step)' 및 '투스텝(Two-step)' 용량 증량 전략을 적용한 임상 1상 파트 3를 진행 중이다. 올해 4분기 데이터 확보를 목표로 하고 있다.

김형헌 메타비아 대표는 "이번 EASL 발표를 통해 DA-1726의 차별화된 대사질환 치료 가능성과 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "현재 진행 중인 임상 1상 파트 3를 통해 장기 투여 전략과 고용량에서의 내약성을 최적화하고, 비만 및 MASH 분야에서의 가능성을 지속적으로 평가해 나가겠다"고 말했다.

한편 메타비아는 동아쏘시오그룹의 연구개발(R&D) 전진기지로서 글로벌 연구개발과 상업화를 담당하고 있다. 비만치료제 'DA-1726', MASH 치료제 '바노글리펠' 등을 개발하고 있다. 글로벌 투자자를 대상으로 회사의 경쟁력과 성장 전략을 소개하며, 전략적 파트너십 기회를 지속적으로 모색하고 있다.