종근당산업, 고급 요양시설 '벨포레스트용인' 개원

벨포레스트용인/사진= 종근당산업

종근당산업이 고급 요양시설 '벨포레스트용인'을 인수하며 노인 돌봄(시니어케어) 사업 확대에 나선다고 28일 밝혔다.

이번 인수는 고령화 시대에 증가하는 고급 노인 요양 수요에 대응하고, 수도권 남부 지역까지 고품질 시니어케어 서비스를 확대하기 위해 진행됐다.

종근당산업은 2021년 개인 맞춤형 요양원 '벨포레스트강일(84베드 규모)'과 2023년 고급 전문요양시설 '더헤리티지너싱홈(130베드 규모)'을 인수한 데 이어 용인시 기흥구 언남동 소재 '무지개실버케어스'를 인수해 신규 브랜드 '벨포레스트용인'으로 전면 새단장 후 개원할 예정이다. 운영은 더헤리티지너싱홈이 맡는다.

벨포레스트용인은 1500평 대지 위에 연면적 6059㎡(1833평), 지하 2층~지상 4층 규모를 갖춘 요양시설이다. 101인의 어르신이 생활할 수 있는 환경을 구축하게 된다. 물리치료실, 재활치료실, 가족면회실, 공동거실 등 다양한 생활·재활 공간이 마련돼 있으며, 병원형 시설이 아닌 '집 같은 편안함'을 목표로 하고 있다.

이 시설은 재활 특화 서비스에 중점을 두고 프로그램을 운영할 예정이다. 인지재활 프로그램과 신체재활 프로그램을 기반으로 전문 물리치료사가 1:1 맞춤형 치료를 제공한다. 시각추적 기반 모션 인지재활 시스템과 VR(가상현실) 재활 프로그램, 보행 재활 의료기기 '워크메이트(WalkMate)' 등 첨단 재활 장비를 도입해 차별화된 돌봄 서비스를 제공한다.

내부에는 간호전문 요양실과 함께 인공지능(AI) 기술을 이용한 모션캡쳐 설치 등 24시간 건강 모니터링 체계를 구축하고, 어르신 1.9명당 요양보호사 1명이 배정되는 수준 높은 인력 배치 기준을 적용해 밀착형 돌봄 서비스를 제공한다. 문화·여가 프로그램도 함께 운영해 어르신들의 신체 건강뿐 아니라 정서적 안정과 삶의 만족도 향상까지 지원할 예정이다.

실내외 공기를 순환시키는 청정공기 전환 시스템을 적용해 감염을 예방하고 쾌적한 생활환경을 조성한다. 낙상사고 예방을 위한 초저상 침대를 도입하는 등 어르신 안전을 중심으로 설계를 강화할 계획이다.

벨포레스트용인은 신길 IC 인근에 위치하고 있어 서울, 분당과의 접근성이 우수하다. 수인분당선인 신갈역·구성역·기흥역과도 인접해 있다. 새천년근린공원 인근의 자연환경과 대형 의료기관 연계 시스템을 기반으로 하고 있다.

종근당산업 관계자는 "벨포레스트용인은 단순한 요양시설이 아닌, 어르신들의 삶의 질과 존엄성을 높이는 프리미엄 라이프케어 공간"이라며 "안전을 우선으로 하는 최상의 인프라(기반시설)와 전문적인 간호·재활 시스템, 차별화된 서비스를 통해 어르신과 가족 모두가 만족할 수 있는 시니어케어 환경을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.