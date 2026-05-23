사형 집행 직전 벌어진 황당 상황…"정맥 못 찾아" 결국 1년 유예

미국 테네시주에서 사형 집행 과정 중 의료진이 독극물 주입용 정맥을 확보하지 못해 집행이 중단되는 이례적인 일이 벌어졌다. 사진은 기사 내용과 무관한 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

미국 테네시주에서 사형 집행 과정 중 의료진이 독극물 주입용 정맥을 확보하지 못해 집행이 중단되는 이례적인 일이 벌어졌다.

21일(현지 시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 테네시주 교정국은 이날 내슈빌 리버벤드 최고보안교도소에서 사형수 토니 카루더스(57)에 대한 독극물 주입형 사형을 집행하려 했으나 의료진이 예비 정맥 주사(IV) 라인을 확보하지 못해 절차를 중단했다고 밝혔다.

테네시주 사형 집행 규정상 독극물 투여를 위해서는 주 주사선 외에 예비 정맥 라인을 추가로 확보해야 한다. 교정국은 "1차 정맥 라인은 확보했지만 예비 라인을 연결할 정맥을 찾지 못했다"며 "중심정맥관 삽입까지 시도했으나 실패해 집행을 취소했다"고 설명했다.

카루더스 측 변호인은 의료진이 1시간 넘게 정맥을 찾는 과정에서 카루더스가 고통을 호소했다고 주장했다.

집행이 무산된 직후 빌 리 테네시 주지사는 카루더스에 대해 1년간의 임시 집행 정지를 명령했다. 이에 올해 테네시주 첫 사형 집행 대상이었던 카루더스는 일단 처형 위기에서 벗어나게 됐다.

카루더스는 1994년 자신의 어머니를 포함한 3명을 납치·살해한 혐의로 사형을 선고받았다. 피해자들의 시신은 멤피스의 한 공동묘지에서 발견됐다.

다만 그는 현재까지도 무죄를 주장하고 있다. 변호인 측은 "유죄를 입증할 물증이 부족하다"며 "무죄를 주장하는 사람에게 국가가 고통을 가하고 있다"고 비판했다.