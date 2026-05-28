오세훈 "5년간 서울 정상화...완성하고 싶다" vs 정원오 "10년의 무능 심판해야"

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 28일 서울 마포구 SBS 프리즘타워 오디토리움에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 서울특별시장선거 후보자 토론회'에 후보자들이 토론에 앞서 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 오세훈 국민의힘 후보, 김정철 개혁신당 후보, 권영국 정의당 후보, 정원오 더불어민주당 후보. (공동취재) 2026.05.28. [email protected] /사진=

서울시장 후보 TV토론회에서 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 초반부터 충돌했다. 오 후보는 지난 5년간의 서울시정 성과를 강조했고 정 후보는 오 후보가 보여주기식 행정으로 시를 운영해 왔다고 지적했다.

오 후보는 28일 오후 11시 시작된 TV토론회 모두발언을 통해 "지난 5년 동안 서울 정상화를 위해 사력을 다해 왔다"며 "안전을 바탕으로 더 따뜻하고 더 건강한 삶의 질 특별시를 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.

오 후보는 "신속통합기획으로 재개발·재건축에 숨통을 틔웠고, 서울런으로 계층 이동 사다리를 복원했다"며 "디자인 서울과 한강 르네상스는 도시 공간의 자부심과 여유를 창조했고 친환경 CNG 버스와 지하철 역사 스크린도어는 미세먼지 저감과 안전을 획기적으로 끌어올린 혁신이었다"고 자신의 성과를 자랑했다.

이에 대해 정 후보는 "서울시장은 보여주기식 행정으로 지금껏 일관해왔다"며 "서울시민 삶을 든든하고 안전하게 뒷받침할 저 정원오로 바꿔달라"고 강조했다. 정 후보는 "오세훈 후보의 10년 무능을 심판해달라"며 "저 정원오가 시민의 삶을 안전하고 든든하게 뒷받침하겠다"고 강조했다.

두 후보는 최근 서소문 고가차도 철거 과정에서 발생한 희생자에 대한 애도의 뜻을 밝혔다. 오 후보는 "최근 서소문 고가차도 철거 과정에서 안타까운 사고가 있었다. 삼가 고인의 명복을 빌면서 유가족 여러분께 진심으로 위로의 말씀을 드린다"고 했고, 정 후보는 "유가족에게 깊은 위로를 전하고 부상자의 빠른 회복을 기원한다"고 말했다.

권영국 정의당 후보는 "서울시는 GTX 철거 누락을 보고받고도 5개월간 숨겼다"며 오 후보를 공격했다. 그는 "알고도 묵인했다면 범죄이고, 정말 몰랐다면 심각한 문제"라며 "어느 쪽이든 서울시장 자격이 없다. 네 번 하셨으면 됐다. 이제 그만하라"고 했다.

김정철 후보는 "여수에서 태어나 4살에 서울로 올라왔고, 9개 구를 돌며 21번 이사를 했다"며 "백도 없고 돈이 없어도 노력하면 해낼 수 있다는 것을 정치에서도 보여주겠다"고 밝혔다.