올여름 해외 골프여행, 덥지 않은 삿포로 뜬다

여름 골프여행을 계획하는 골퍼들의 공통된 고민은 더위다. 동남아시아 골프여행이 오랜 기간 인기를 끌어왔지만, 한여름 무더위 속 라운딩은 체력적 부담이 크다. 이런 가운데 최근 골퍼들 사이에서 일본 삿포로가 여름 해외 골프여행지로 급부상하고 있다. 한국보다 훨씬 선선한 기후 덕분에 쾌적한 환경에서 라운딩을 즐길 수 있다는 점이 가장 큰 매력으로 꼽힌다.

일본 골프여행 전문 여행사 테라투어는 이러한 수요에 맞춰 삿포로 골프여행 상품을 운영 중이라고 4일 밝혔다. 이 상품의 차별점은 숙박지 위치에 있다. 삿포로 최대 번화가인 스스키노 인근 호텔을 이용해 라운딩 후에도 삿포로 시내를 자유롭게 누빌 수 있도록 구성했다.

스스키노는 다양한 맛집과 쇼핑시설, 유흥시설이 밀집한 삿포로의 대표 상권으로, 별도의 맛집 검색 없이도 수준 높은 현지 음식을 경험할 수 있다.

골프장 라인업도 경쟁력 있게 꾸렸다. 기본 상품에는 썬파크 삿포로, 골드 삿포로 컨트리클럽, 램브란트 컨트리클럽 등 실이용객 후기가 검증된 중상급 코스가 포함된다. 대부분의 골프장이 호텔에서 차량으로 1시간 이내 거리에 있어 이동 부담도 적다.

고급 라운딩을 원하는 골퍼를 위한 프리미엄 맞춤 예약도 가능하다. 평점 4.5점 이상의 스웨덴힐즈 골프클럽, 니돔 클래식 코스, 유니토부 골프클럽 등을 중심으로 고객 취향과 예산에 맞는 일정 설계가 이뤄진다.

테라투어 관계자는 "획일화된 패키지 상품이 아니라 고객이 원하는 일정과 예산, 골프장 수준에 맞춰 자유롭게 상품을 구성할 수 있다"고 말했다.

테라투어는 일본 3대 골프 네트워크로 꼽히는 아코디아 골프, PGM, 라쿠텐 고라와 직접 계약을 체결한 국내 몇 안 되는 전문 여행사다. 이를 통해 안정적인 티타임 확보는 물론 합리적인 가격의 상품 공급이 가능하다는 게 회사 측 설명이다.