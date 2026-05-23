한국중소벤처기업유통원, 올해 상반기 신입 총 18명 뽑는다

한국중소벤처기업유통원(한유원)이 올해 상반기 직원 채용을 개시한다고 22일 밝혔다.

한유원은 지난 1995년 설립된 판로마케팅 지원 전담 기관으로 설립 이후 30여 년 동안 변화하는 유통 환경에 맞춰 국내 중소벤처기업, 소상공인의 성공적 시장 진출과 역량 강화를 지원해 왔다.

이를 위해 중소기업 마케팅 지원사업, 소상공인 온라인판로 지원사업, 대국민 소비 활성화 캠페인 '동행축제' 등을 운영하고 있다.

이번 채용은 △채용 전환형 청년인턴 12명 (일반 10명·보훈 2명) △경력직 2명 (노무사 1명, 직접생산확인지원 1명) △사회형평(장애인) 3명 (회계정산 3명) △보건관리자 1명(육아휴직 대체인력)으로 나눠 총 18명을 모집한다.

입사지원은 오는 26일부터 6월 5일 오후 5시까지 한유원 채용 누리집(kodma.recruiter.co.kr)을 통해 접수할 수 있다. 채용 절차 및 일정은 전형에 따라 상이하며 최종 임용은 7월말로 예정돼 있다. 채용에 관한 자세한 사항은 채용 공고문을 통해 확인할 수 있다.