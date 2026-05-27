정부 "향후 1~2년, AI 강국 도약 위한 골든타임…재정 적극 지원"

조용범 기획예산처 예산실장이 "대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하기 위해 향후 1~2년이 국가적 역량을 집중해야 할 골든타임"이라며 AI 생태계 조성을 위한 재정지원을 약속했다.

조 실장은 27일 서울 퓨리오사AI 사옥을 방문해 "올해는 9조9000억원의 AI 예산을 투입해 GPU 등 인프라 확충, AX(AI 전환)를 통한 생산성 향상 등을 밀착 지원하고 있다"며 "내년에는 글로벌 패권 경쟁 속에서도 흔들림 없는 독자적인 AI 생태계가 뿌리 내리도록 재정을 적극 지원해 나갈 계획이다"고 밝혔다.

이날 조 실장은 국내 대표 AI반도체 스타트업 대표들, 금융 전문가들과 만나 2027년 AI 재정투자 방향을 논의하기 위한 간담회를 개최했다. 이번에 방문한 퓨리오사AI는 AI 추론에 특화된 고성능 NPU(신경망 처리장치) 개발을 통해 국내 AI 반도체 생태계를 선도하고 있는 대표 기업이다.

조 실장은 간담회에 앞서 퓨리오사AI의 차세대 제품 시연을 참관해 국산 NPU 기술개발 현황과 성과를 점검했다.

조 실장은 "엔비디아 등 소수 빅테크 기업이 선점하고 있는 AI반도체 산업에서 우리 기업들이 글로벌 시장을 개척하고 독자적인 기술 영토를 확장해 나가는 것은 매우 고무적"이라며 "막대한 전력과 비용이 소모되는 GPU의 한계를 극복할 대안으로 고효율·저전력 국산 NPU가 부상하고 있는 만큼 정부가 초기시장 창출과 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

그는 "AI 분야의 투자규모가 대폭 확대된 상황에서 성과를 극대화하기 위한 질적 성장도 시급하다"며 "AI를 포함한 관련 재정사업 전반을 원점에서 재검토해 소규모·관행적 사업은 과감히 걷어내고 AI 생태계 조성에 보다 효과적인 사업들에 재원이 집중되도록 지출 재구조화도 병행하겠다"고 약속했다.

참석자들은 독자적인 AI 생태계 조성을 위한 재정의 적극적인 역할과 지출 재구조화 필요성에 공감하며 향후 1~2년간 AI 산업성장을 견인할 핵심과제 등에 대해 집중 논의했다.

기획처는 이번 간담회에서 제기된 다양한 현장의 의견을 참고해 2027년 예산안 및 국가재정운용계획(2026~2030년) 수립 과정에서 적극 검토·반영할 계획이다.

한편 이번 간담회는 본격적인 예산 편성에 앞서 현장의 목소리를 듣고 논의된 정책 아이디어들을 내년도 예산안에 반영하기 위해 100곳 이상의 예산 현장을 방문하는 기획처 예산실 'The 100 현장경청프로젝트' 제96차 일정이다.