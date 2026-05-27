산업은행, 국민성장펀드 1차 운용사 11곳 선정…2차 사업도 개시

한국산업은행과 신한자산운용이 올해 국민성장펀드 간접투자분야 정책성펀드 1차 자펀드 위탁운용사 11개사를 최종 선정했다. /사진제공=한국산업은행

한국산업은행과 신한자산운용이 국민성장펀드 간접투자분야 정책성펀드의 1차 자펀드를 조성할 위탁운용사 11개사를 최종 선정했다.

산업은행은 국민성장펀드 간접투자분야 정책성펀드 2026년 1차 자펀드 위탁운용사 모집에 총 81개사가 지원해 평균 7.4대 1의 경쟁률을 기록했으며 최종 11개 운용사를 선정했다고 27일 밝혔다.

국민성장펀드 간접투자분야 정책성펀드는 첨단전략산업의 글로벌 경쟁력 확보와 벤처·혁신 생태계 지원을 위해 조성되는 총 5조8500억원 규모의 정책펀드다. 선정된 운용사는 3조9000억원 규모로 올해 펀드 조성을 완료하고 투자를 집행해 첨단전략산업 지원에 나선다.

리그별로는 △도전 리그에서 삼호그린인베스트먼트와 에이스톤벤처스 △소형 리그에서 아주아이비투자와 파라투스인베스트먼트 △대형 리그에서 스카이레이크에쿼티파트너스와 에이티넘인베스트먼트가 이름을 올렸다.

코스닥 리그에서는 미래에셋벤처투자·브레인자산운용 공동운용(Co-GP)이, M&A 리그에서는 웰투시인베스트먼트가 선정됐다. AI·반도체 중형 리그에서는 대신프라이빗에쿼티와 인터베스트, 프로젝트 위탁 리그에서는 키움프라이빗에쿼티가 최종 선정됐다.

산업은행은 이날 총 1조6000억원 규모의 펀드를 조성하기 위한 2차 사업 공고를 게시했다. 2차 사업은 1차 사업에서 선정되지 못한 운용사도 지원할 수 있다. 산업은행은 다음 달 10일까지 제안서를 접수하고 오는 7월 중 운용사를 선정할 예정이다.

산업은행 관계자는 "2차 사업은 초대형 첨단기업을 육성하기 위한 스케일업 리그와 지역 소재 기업 육성을 위한 지역전용 리그를 마련하는 등 첨단전략산업을 빈틈없이 지원하기 위해 노력했다"며 "운용사들의 많은 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.