美 상무부 투자 서밋서 '최고상' 영예…韓 AI 보안 스타트업 어디

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이정훈 스틸컷 대표 /사진=스틸컷 제공

국내 AI(인공지능) 보안 스타트업 스틸컷(StealCut)이 미국 연방 상무부가 주관하는 세계 최대 규모의 투자·스타트업 박람회 '셀렉트USA 투자 서밋(Investment Summit) 2026'에서 최고상을 수상했다고 27일 밝혔다.

올해 셀렉트USA은 지난 3~6일(현지시간) 미국 메릴랜드주 내셔널 하버에서 개최됐다. 100여개국에서 2700여개 기업과 9명의 주지사, 25명의 미국 대사 등이 참여했으며 총 560억달러(약 84조원) 규모의 투자 약정이 발표돼 역대 최대 규모를 기록했다.

특히 서밋의 하이라이트인 '셀렉트USA 테크' 피칭 세션에는 27개국 230여개 혁신 스타트업이 지원해 6개 산업별 세션으로 진행됐다. 각 세션 우승 기업이 진출한 월드파이널(World Finals)에서 스틸컷이 우승을 거머쥐며 최종 정상에 올랐다.

스틸컷은 서울대 출신 창업자들이 설립한 AI 보안 스타트업으로, 두 가지 핵심 기술을 보유하고 있다. 이미지 배포 전 단계에서의 선제적 방어 기술과, 이미 유통된 콘텐츠의 AI 생성 여부를 판별하는 탐지 기술이다.

스틸컷은 이미지가 배포되기 전에 육안으로 식별 불가능한 미세 교란 신호(adversarial noise)를 삽입해 AI 모델의 합성 시도 자체를 원천 차단하는 선제적 방어 기술을 개발했다. 이 기술은 한국·미국·유럽 등 글로벌 4개국에서 특허를 출원했다.

이미 유통된 콘텐츠의 AI 생성 여부를 96% 정확도로 판별하는 탐지 기술 '스틸컷 디텍트'도 있다. 심사위원단은 EU(유럽연합) AI 법, 미국 캘리포니아 AI 투명성법(SB 942), 한국 AI 기본법 등 글로벌 규제 환경 변화에 대응 가능한 기술적 상용성을 높게 평가했다.

스틸컷은 지난 3월 매쉬업벤처스로부터 시드투자를 유치했으며, 연세대가 주관하는 '딥테크 예비창업패키지'에도 선정됐다. 이번 수상을 발판으로 글로벌 미디어·금융·정부 부문 PoC(기술실증) 파트너십 확보를 본격 추진할 계획이다.

이정훈 스틸컷 대표는 "AI 생성 콘텐츠가 폭증하는 시대에 진위 검증과 사전 방어는 더 이상 선택이 아닌 필수 인프라"라며 "이번 셀렉트USA 수상은 선제적 AI 보안 기술이 글로벌 시장에서 통할 수 있다는 가능성을 공식적으로 입증한 자리"라고 했다.

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