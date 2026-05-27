"AI 도입해도 성과가 안 나네" 고민 풀 웨비나 열린다

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AX(AI 전환)를 시도하지만 실제 성과로 이어지지 않는 기업들의 고민을 풀어내기 위한 자리가 열린다.

벤처기업협회 AX브릿지위원회가 다음달 10일 온라인으로 'AX브릿지 #10, 2026 AX브릿지 웨비나'를 개최한다고 27일 밝혔다.

최근 기업 현장에서는 AI를 도입했지만 실제 매출 연결이나 비용 절감 등 현업 활용이 어렵다는 고민이 지속적으로 제기되고 있다. 이에 따라 이번 웨비나는 단순한 기술 소개를 넘어 기업들이 현장에서 즉시 적용할 수 있는 실제 실행 경험과 운영 전략을 중심으로 구성됐다.

이번 행사에는 산업 현장에서 AX를 선도하고 있는 유망 기업들이 연사로 나선다. △뤼튼테크놀로지스의 AX 서비스 구축 및 실행 전략 △디엑스랩즈의 디지털 트윈 기반 운영 최적화 사례 △아사달의 도메인 특화 AI 실증 및 사업화 전략 등 생생한 현장 성공 사례와 시행착오 경험이 가감 없이 공유될 예정이다.

또 AX브릿지위원회는 단순 웨비나 운영을 넘어 참가기업 간 실제 협력 기회 연결을 위한 후속 프로그램도 함께 운영할 계획이다. 웨비나 종료 후 수요·공급기업 대상 관심 분야를 분류하고 매칭 희망 기업 간 후속 연결을 지원함으로써 실질적인 사업 협력 기회 창출도 추진한다.

AX브릿지위원회 관계자는 "최근 기업들의 관심이 단순 AI 도입을 넘어 실제 실행과 운영 전략으로 빠르게 이동하고 있다"며 "이번 웨비나는 현장에서 실제 적용 중인 사례를 중심으로 구성한 만큼 기업들이 AI 도입 이후 어떤 방식으로 실행하고 운영해야 하는지 구체적인 방향을 얻을 수 있는 자리가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이번 웨비나는 AI 도입과 AX 전환을 추진 중인 기업 관계자라면 누구나 참여할 수 있다. 참가 신청은 벤처기업협회 홈페이지에서 가능하다.

한편 벤처기업협회 AX브릿지위원회는 2024년 7월 메가존클라우드 등 공급․수요기업 9개사로 발족했다. 컨퍼런스, 세미나, 웨비나 활동을 통해 현재 약 150여개사의 공급․수요기업이 참여하고 있다. 중소․벤처기업의 AX 전환 성공사례 확산 등을 위해 활발히 활동 중이다.

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