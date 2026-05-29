다이노즈-엔미디어그룹 MOU…"육아크루에 검증된 육아정보 제공"

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육아 커뮤니티 플랫폼 '육아크루'를 운영하는 다이노즈가 엔미디어그룹과 육아정보 제공을 위한 콘텐츠 제휴 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 육아정보를 아이를 양육하는 부모에게 쉽게 전달하자는 취지로 이뤄졌다. 정보의 양은 많지만 신뢰할 수 있는 정보를 찾기 어려운 육아 환경을 개선하려는 취지다.

월간 활성이용자수(MAU) 10만명을 기록 중인 육아크루는 이번 제휴를 통해 엔미디어그룹의 콘텐츠를 요약·해설하고 자주 묻는 질문(FAQ) 등을 더해 자사 플랫폼에 노출할 계획이다. 정책, 제도, 생활정보 등을 부모가 이해하기 쉬운 형태로 제공한다는 방침이다.

이가영 다이노즈 대표는 "새로운 정책과 사회 변화를 빠르게 다루는 매체와의 제휴를 통해 임신·출산·육아·돌봄에 대한 공적 정보를 신속하게 제공하게 됐다"며 "검증된 콘텐츠를 바탕으로 믿고 찾을 수 있는 육아정보 플랫폼으로 한 단계 나아가겠다"고 말했다.

유인춘 엔미디어그룹 대표는 "정확하고 깊이 있는 콘텐츠가 부모와 양육자에게 실질적인 도움으로 이어지길 바란다"며 "육아크루와의 협력으로 양질의 정보가 더 많은 가정에 가닿기를 기대한다"고 전했다.

한편 다이노즈는 2022년 9월 설립된 스타트업으로 동네 기반 육아 커뮤니티 앱 육아크루를 통해 엄마들의 네트워크 연결과 육아 정보 공유, 모임 형성을 지원하고 있다.

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