슈퍼브에이아이, 美 이어 亞 최대 AI 컨퍼런스 'GTC 타이베이' 연속 참가

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비전 AI 전문기업 슈퍼브에이아이가 오는 6월 1~4일 대만 타이베이 국제컨벤션센터(TICC)에서 열리는 'GTC 타이베이 2026'에 참가한다고 29일 밝혔다.

GTC 타이베이는 아시아 최대 규모 AI 컨퍼런스로 젠슨 황 엔비디아 CEO의 기조연설이 예정된 '컴퓨텍스(COMPUTEX) 2026'과 연계돼 열린다. 슈퍼브에이아이는 전 세계 수천개 스타트업이 참여하는 글로벌 육성 프로그램 '엔비디아 인셉션' 소속으로 이번 행사에 부스를 마련했다.

이번 행사에서 슈퍼브에이아이는 AI 학습용 데이터 구축부터 자동 라벨링, 모델 성능 점검까지 한 번에 처리할 수 있는 통합 플랫폼 '슈퍼브 플랫폼'을 선보인다. 사용자가 원하는 형태에 맞춰 데이터를 자동으로 분류·표기하는 '커스텀 오토 라벨' 기능을 통해 데이터 작업 시간을 절반 이상 줄일 수 있다는 설명이다.

이와 함께 별도의 추가 학습이나 라벨링 과정 없이도 즉시 사물을 인식할 수 있는 산업용 비전 AI 모델 '제로(ZERO)'도 공개한다.

도요타, 닛폰스틸 등 일본 주요 제조사를 고객사로 확보한 슈퍼브에이아이는 이번 GTC 타이베이 참가를 기점으로 대만을 비롯한 아시아 전역으로 비전 AI 사업 확장에 속도를 낸다는 방침이다.

한편 슈퍼브에이아이는 엔비디아와 파트너십을 이어가고 있다. 지난 'CES 2026'에서 엔비디아의 '피지컬 AI 에코시스템' 파트너사로 선정된 데 이어, 미국에서 열린 'GTC 2026'에도 본사 초청으로 스타트업 전용 부스에 참가했다. 엔비디아의 영상 분석·요약 솔루션인 'VSS 블루프린트'를 실제 제조 및 물류 현장에 가장 빠르게 적용하도록 솔루션을 고도화하고 있다.

김현수 슈퍼브에이아이 대표는 "미국 GTC에 이어 아시아 무대에서도 엔비디아와 함께할 수 있게 돼 의미가 크다"며 "이번 행사를 발판으로 아시아 시장 내 협력 네트워크를 넓히고 제조·물류 산업의 AI 전환을 이끌어나갈 계획이다"라고 말했다.

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