LG화학, AX 교육 3000명 돌파…업무 혁신 속도

LG화학 임직원들이 AI 활용 교육에 참여해 개인 맞춤형 AI 에이전트를 개발하고 있다. /사진=LG화학

LG화학은 임직원 대상 AI(인공지능) 활용 교육 수료 인원이 3000명을 돌파했다고 28일 밝혔다. 최근 6개월간 전체 사무직 인원의 절반이 AX(AI 전환) 교육을 완료한 것이다.

이번 LG화학의 AX 교육은 현업 구성원이 주도하는 '1인 1 에이전트' 모델을 중심으로 추진됐다. 구성원 각자가 업무에 맞는 AI를 직접 설계·활용해 AI를 단순 보조 도구를 넘어 일하는 방식을 재설계하는 핵심 수단으로 삼겠다는 LG화학의 AX 전략이 반영된 것이다.

또 LG화학은 AX 확산의 출발점으로 리더층을 최우선에 뒀다. 지난 3월부터 오산 리더십센터에서 김동춘 LG화학 사장을 비롯한 1000여명의 리더를 대상으로 ''AI 활용 리더십'(AI Driven Leadership) 과정을 먼저 실시한 뒤 교육을 전사로 확대했다. 리더들이 먼저 AI 활용을 경험하고 필요성을 체감하면서 조직 전반의 빠른 변화를 이끌어냈다.

교육에 참여한 구성원들은 문서 작성, 데이터 분석, 보고서 생성 등 일상 업무 전반에 AI를 적극 활용하고 있다. 반복적인 데이터 정리와 보고서 작업을 자동화하는 것은 물론 구매·일정 관리, 사내 규정 안내, 기술·특허 정보 분석 등을 수행하는 개인 맞춤형 AI 에이전트를 직접 개발해 업무 효율성을 높이고 있다.

하반기에는 생성형 AI의 직무별 실무 활용과 AI 기반 업무 자동화 설계 등 심화 과정을 확대 운영한다. 또 미해결 현안을 내·외부 전문가와 함께 해결하는 '문제 해결 끝장 캠프(Camp)'와 팀 단위 업무 흐름을 분석해 AI 적용 과제를 발굴하는 '업무 프로세스(Workflow) 분석 워크숍' 등 현업 밀착형 프로그램도 운영할 예정이다.

김동춘 LG화학 사장은 "AX는 일부 전문가의 과제가 아니라 전 구성원이 자신의 업무에 직접 AI를 적용하는 데서 시작된다"며 "AI와 함께 일하는 문화를 회사의 새로운 표준으로 정착시켜 나가겠다"고 말했다.