bhc, 美 샌프란시스코 H마트에 입점..."K치킨 인기에 대기행렬"

bhc, 미국 H마트 샌프란시스코 지점 매장 전경./사진제공=bhc

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 미국 H마트 샌프란시스코 지점에 매장을 오픈했다고 28일 밝혔다.

H마트는 미국 최대 규모의 아시안 슈퍼마켓 체인으로 미국 전역에 100여개 매장을 보유하고 있다. bhc는 이번 샌프란시스코 지점을 시작으로 H마트 내 매장을 확대할 계획이다.

이번 매장은 샌프란시스코 지역의 첫 bhc 매장이기도 하다. 샌프란시스코 지점 내 푸드코트에 약 12.5평 규모로 입점했으며 카운터와 키오스크 기반 주문 시스템으로 빠른 주문이 가능하도록 했다. 주말 기준 매출이 1000만원을 돌파하는 등 이달 초 오픈이후 현지에서 긍정적인 반응을 얻고 있다는 게 bhc 측 설명이다.

메뉴는 현지 선호도가 높은 부위인 윙과 텐더를 △후라이드 △핫 후라이드 △뿌링클 △핫 뿌링클 등 네 가지 종류로 선보인다. 치킨을 소스에 찍어 먹는 현지 '디핑(Dipping)' 문화를 반영해 기존 소스 외에 맛초킹, 레드킹, 핫뿌링마요, 뿌링클마요 등 디핑 소스 4종도 판매한다.

이 외에 뿌링클을 포함한 bhc 대표 치킨 메뉴를 한마리·반마리 구성으로 구매할 수 있으며 김치볶음밥, 라면, 어묵탕 등 한식 메뉴도 제공한다.

브라이언 신 bhc 미국 법인장은 "앞으로도 현지 식문화와 트렌드를 반영한 bhc만의 차별화된 메뉴와 입점 전략을 바탕으로 미국 소비자들의 브랜드 경험을 확대해 나가겠다"고 말했다.