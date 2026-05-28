"5시간 안에 도착"…신세계라이브쇼핑, 서울에 '지금 퀵' 도입

신세계라이브쇼핑이 주문 상품을 서울 전역에 바로 배송하는 '지금 퀵' 서비스를 도입한다.

지금 퀵은 방송이 끝난 후 5시간 내 도착을 목표로 한다. 특히 물류 거점에서 가까운 주소지의 고객은 1시간 이내에 배송을 받아볼 수 있다. CJ대한통운과 협업해 물류 시스템을 고도화했다.

서울 전역을 대상으로 운영하며 향후 경기도까지 배송지를 늘려갈 예정이다. 판매 분석 자료를 기반으로 권역별로 물량을 할당한 뒤 방송 종료 후 즉시 출고하는 방식이다.

이번 서비스는 즉시 수령 수요가 높은 상품군부터 적용한다. 화장품, 상온 식품 등 빨리 받으면 바로 쓰거나 먹는 상품을 시작으로 추후 의류 등으로 확대한다.

신세계라이브쇼핑은 이번 서비스 도입으로 배송 시간을 단축하게 됐다. 고객 만족도를 높이는 동시에 빠른 배송이 즉시 구매로 이어지는 구조를 만들어 방송 중 구매 전환율도 끌어올린다는 전략이다.

또 '방송 보고 바로 받는 홈쇼핑'이라는 새로운 브랜드 이미지를 구축하고 중장기적으로는 신세계라이브쇼핑의 배송 체계를 고도화할 계획이다.

신세계라이브쇼핑은 △일요일과 공휴일을 가리지 않는 '주 7일 배송' △협력사가 출고하는 상품을 관리하는 '내일 도착' △전문 인력이 배송 문의만 전담하는 '바로처리센터' 등을 통해 배송 혁신을 이어오고 있다.

한혜림 신세계라이브쇼핑 지원담당 상무는 "주문과 배송 완료까지의 시간 간격을 줄여 고객 경험의 기준을 바꾸겠다"며 "앞으로는 배송 역량 강화를 위한 노력을 지속해 경쟁력을 높여갈 것"이라고 말했다.