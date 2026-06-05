자라, 마리사 베렌슨과 협업한 홈 컬렉션 공개

자라(ZARA)가 세계적인 배우이자 모델인 마리사 베렌슨과 협업한 홈 컬렉션 '더 하우스 오브 마리사(The House of Marisa)'를 공개했다.

이번 컬렉션은 마리사 베렌슨이 처음 선보이는 홈 컬렉션으로, 어린 시절 경험한 예술적 공간과 여행의 기억, 독창적인 미학을 현대적인 감각으로 재해석한 것이 특징이다.

마리사 베렌슨은 1970년대 패션과 문화계를 대표하는 아이콘으로, 루치노 비스콘티와 스탠리 큐브릭, 앤디 워홀 등 세계적 거장들과 작업하며 자신만의 독보적인 존재감을 구축해 왔다.

컬렉션은 어린 시절 외할머니인 패션 디자이너 엘사 스키아파렐리의 저택에서 받은 영감을 바탕으로 완성됐다. 다양한 예술품과 오브제가 어우러진 공간의 분위기를 색채와 자수, 장식적 디테일로 구현해 화려하면서도 이국적인 감성을 담아냈다.

'더 하우스 오브 마리사'는 카프리와 생트로페에서 보낸 여름의 추억을 모티브로 러그와 테이블웨어, 커트러리 등 총 45개 제품으로 구성됐다. 황도 12궁을 수놓은 냅킨과 장식 거울, 쿠션 등 개성 있는 디자인 요소를 통해 독창적인 라이프스타일을 제안한다.

마리사 베렌슨은 "이번 컬렉션은 곧 내 인생과 영화들"이라며 "여러 세대의 감각을 하나로 엮어낸 특별한 작업이었다"고 말했다.

한편 '더 하우스 오브 마리사' 컬렉션은 지난 6월 5일부터 자라 공식 온라인 스토어를 통해 선보이고 있다.