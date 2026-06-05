형지I&C, 의류 기부 캠페인으로 자원순환 실천

형지I&C의 여성복 브랜드 캐리스노트가 환경의 날을 맞아 의류 기부 캠페인 '리(Re):캐리스'를 성공적으로 마무리하며 자원순환 실천에 나섰다.

지난 4월 22일 지구의 날부터 45일간 진행된 이번 캠페인은 고객과 임직원이 함께 참여하는 의류 순환 프로그램으로, 지속가능한 패션 문화 확산을 목표로 추진됐다.

'리(Re):캐리스'는 고객이 더 이상 입지 않는 캐리스노트 의류를 매장에 기부하면 새로운 제품 구매 시 혜택을 제공하는 방식으로 운영됐다. 수거된 의류는 사회적 기업 굿윌스토어에 전달돼 재판매 과정을 거치며 장애인 일자리 창출과 자립 지원에 활용된다.

형지I&C는 버려지는 의류에 새로운 가치를 부여하고 환경 보호와 사회적 가치를 함께 실현하기 위해 해당 캠페인을 3년째 이어오고 있다.

특히 이달 중순에는 임직원들이 굿윌스토어를 방문해 기증 의류가 상품화되는 과정을 직접 체험하며 자원순환의 의미와 지속가능한 소비 가치를 공유할 예정이다.

지난해에는 고객과 임직원이 함께 400여 점의 의류를 기부했으며, 올해도 적극적인 참여가 이어지면서 기부 규모가 더욱 확대된 것으로 나타났다.

형지I&C 관계자는 "패션 산업에서도 환경과 사회에 대한 책임 있는 역할이 중요해지고 있다"며 "앞으로도 고객과 함께 지속가능한 패션 가치를 실천할 수 있는 다양한 ESG 활동을 이어가겠다"고 말했다.