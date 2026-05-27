경기도 MICE '퀀텀 점프'…수원시·고양시 '국제회의 순위' 161계단↑

수원컨벤션센터 전경./사진제공=수원시

경기 수원특례시가 고양특례시와 함께 국제컨벤션협회(ICCA) 발표 '2025년 국제회의 개최 순위'에서 전년보다 161계단 상승했다고 27일 밝혔다.

지난 19일 발표된 순위에 따르면 경기권(고양시·수원시)은 총 7건의 국제회의를 개최해 아시아권 75위, 세계 339위에 올랐다.

국제컨벤션협회 국제회의 순위는 순환형 국제회의(참가자 50인 이상) 기준으로 산정된다. 2025년 전 세계 1797개 도시·지역을 대상으로 순위를 집계했다.

시는 지난 1월 문화체육관광부로부터 '수원 국제회의복합지구'(SICC)로 신규 지정되며 국제회의 산업 경쟁력을 인정받기도 했다. SICC는 수원컨벤션센터를 중심으로 호텔·상업·문화·관광시설과 광교호수공원, 광교테크노밸리 등이 집적된 복합형 국제회의 거점이다.

한편 시는 바이오·양자·반도체 등 첨단산업 기반 국제회의를 확대하며 산업과 관광이 융합된 차별화된 마이스(MICE) 전략을 추진하고 있다. '광교 양자 바이오 서밋 2026' 등 특화 국제행사를 개최, 글로벌 산업 네트워크 구축에 나섰다. 또 국제회의 참가자를 대상으로 산업관광 프로그램, 수원화성·광교호수공원 연계 콘텐츠를 운영하며 체류형 국제회의 도시로서 기반을 강화하고 있다.

'2026~2027 수원 방문의 해'를 맞아서는 일반 관광객에게도 수원의 매력을 알리고, 글로벌 마이스(MICE) 도시로서 브랜드 가치를 더 높여 나갈 계획이다.

시 관계자는 "국제회의복합지구 지정과 국제회의 개최 순위 상승은 수원이 글로벌 국제회의 도시로 성장하고 있는 사실을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "수원컨벤션센터를 중심으로 국제회의·전시·관광·문화산업이 융합되는 지속가능한 글로벌 마이스(MICE) 생태계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.