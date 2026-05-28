관세청, 국제우편 통한 마약 차단...'2차 저지선' 단속체계 가동 성과

이종욱 관세청장이 28일 안양우편집중국에서 국제우편을 통한 '마약 차단 2차 저지선' 구축 60일 운영 성과를 발표하고 있다./사진제공=관세청

관세청이 국제우편을 통한 마약류 밀반입 차단을 위해 지난 4월부터 '마약 검사 2차 저지선' 단속체계를 본격 운영하며 가시적인 성과를 거두고 있다고 28일 밝혔다.

이는 공항만 단계에서 1차 검사를 마친 국제우편물이 내륙 우편집중국에 도착하면 다시 한번 X-ray 판독 및 개장검사를 실시하는 이중 검사 체계다.

최근 국제우편을 이용한 마약 밀수 시도가 지속되고 은닉 수법도 지능화됨에 따라 공항만과 내륙 우편 물류 거점을 연계한 촘촘한 검사체계를 구축하기 위해 도입됐다.

운영 60일 만에 3건의 적발 성과를 창출하며 실효적인 마약 차단망으로 자리 잡고 있다는 평가다. 국세청은 공항만 단계 '1차 저지선'과 내륙 우편집중국 '2차 저지선'을 연계한 국제우편 이중 검사체계가 실제 현장에서 작동해 내륙 우편집중국 단계에서도 마약류 차단이 가능하다는 것을 확인한 의미 있는 사례라고 설명했다.

'2차 저지선'은 지난해 말 동서울우편집중국 시범사업을 시작으로 지난 4월부터 동서울·부천·안양·부산 우편집중국과 중부권광역우편물류센터 및 전국 5개 주요 거점에서 본격 운영 중이다.

우정사업본부와 국제우편 물류망을 재설계해 모든 국제우편물이 5개 거점 집중국을 경유하도록 하고, 우편집중국별 X-ray 판독 및 개장검사 체계도 갖췄다.

현재 5개 집중국에서는 하루 약 3만1000건의 국제우편물에 대해 마약 반입 차단 검사를 수행 중이다. 집중국별 일평균 검사 물량은 동서울 약 4500여건, 부천 8000여건, 안양 약 4600여건, 중부권광역우편물류센터 9800여건, 부산 4000여건 수준이다

현재 반입 물량이 많은 동서울·부천·중부권 집중국은 2개 검색 라인을 운영하고 있다. 인력 충원이 완료되는 7월부터는 모든 집중국에서 2개 라인 운영 체계를 구축할 예정이다.

이종욱 관세청장은 "마약 검사 2차 저지선은 본격 가동된지 단 60일 만에 합성마약과 대마, 코데인 등 총 3건, 1159.3g을 적발하는 등 실질적인 단속 효과를 입증하고 있다" 며 "앞으로 국제우편뿐만 아니라 특송·여행자·일반수입·공항만·무역선 등 전체 반입경로에 대해 복수판독 ·N차 검사체계로 구성된 보다 촘촘한 2차 저지선을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.