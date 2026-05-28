제주특별자치도, '청정에너지 녹색 제주' 비전 제시

제주특별자치도가 28일 제주연구원 새별오름 회의실에서 '제7차 지역에너지계획 수립 연구용역' 최종보고회를 개최했다고 밝혔다.

보고회는 지역에너지계획 최종안을 공유하고, 향후 5년간 제주 에너지정책의 중장기 추진방향과 부문별 실행전략을 점검하는 자리로 마련됐다.

제7차 지역에너지계획은 '에너지법' 제7조 및 '제주특별자치도 에너지 기본 조례' 제7조에 따라 5년마다 수립하는 법정계획이다. 올해부터 오는 2030년까지의 제주 에너지정책 방향과 2035년까지의 장기 수급전망도 포함한다.

제주도는 이번 계획에서 '청정에너지로 만드는 녹색 삶의 도시, 제주'를 비전으로 제시하고, 제주형 에너지 대전환 실행기반 마련에 나섰다.

주요 목표는 △화석연료의 공공적 관리 및 전력계통 안정성 강화 △신재생에너지의 계획적 확대와 계통친화적 보급체계 확립 △유연성 자원 보급을 통한 전전화 기반 온실가스 감축 △산업 특화 미활용에너지 활용 기반 조성 △에너지복지 사각지대 해소와 생활에너지 지원 강화 등이다.

목표 실현을 위한 5대 전략은 △전력의 무탄소화 △수송의 전환 △산업·건물의 전환 △에너지 신산업 창출 △에너지 민주주의로 구성됐다.

재생에너지 보급 확대에 따른 계통 안정성 확보를 위해 생활·산업 전 영역의 전전화를 확대하고, 에너지 저장장치(ESS)·전력 열 변환(P2H)·차량 전력망 연계(V2G) 등 분산형 유연성 자원을 단계적으로 확충한다. 오는 2035년 유연성 자원 2.0~2.8GW 확보를 목표로 2030년까지 유연성 자원 1317.1MW를 확보하는 단계적 추진방향을 담았다.

도민이 체감하는 에너지복지분야는 에너지 취약계층의 난방 전기화 지원과 에너지비 지원을 연계한 '제주형 전기화 복지모델'을 마련해 에너지복지 사각지대를 줄여 간다.

에너지 신산업 모델도 함께 담겼다. 재생에너지와 히트펌프 보급을 탄소배출권 거래와 연계하는 비즈니스 모델을 실증하고, 중장기적으로는 가상발전소(VPP) 기반 전력거래와 수요반응 참여 등 새로운 에너지 산업모델로 확대한다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 "제7차 지역에너지계획은 재생에너지 보급, 전기화, 유연성 자원, 에너지복지, 신산업을 하나의 실행계획으로 통합하는 방향이다"며 "이번 연구용역 결과를 바탕으로 의견 수렴 절차를 거쳐, 도민이 전기요금·난방에서 변화를 체감할 수 있는 계획으로 완성하겠다"고 말했다.