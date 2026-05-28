"회의하러 왔다가 관광하고 가지요"…수원시 'MICE+산업관광' 구축

지난 27일 '제2회 광교 양자 바이오 서밋'과 연계한 산업관광 프로그램 참여자들이 삼성 이노베이션뮤지엄을 방문하고 있다./사진제공=수원시

경기 수원특례시가 국제회의복합지구 활성화사업의 하나로 국제회의와 연계한 산업관광 프로그램을 확대 운영한다고 28일 밝혔다.

시는 '제2회 광교 양자 바이오 서밋'과 연계한 산업관광 프로그램을 운영하고 있다. 이 프로그램은 지난 '아시아물리치료연맹 학술대회'(ACPT 2026) 연계 산업관광에 이어 2번째로 추진하는 국제회의 연계 산업관광 사업이다.

'2026~2027 수원 방문의 해'와 연계해 글로벌 바이오 석학과 연구자, 산업 관계자 등 참가자들이 수원 바이오·연구 인프라와 역사문화 관광자원을 함께 체험할 수 있도록 프로그램을 구성했다. 첨단산업 역량과 풍부한 관광자원을 함께 알리는 산업관광 모델을 선보일 계획이다.

지난 27일에는 성균관대학교 엔(N)센터·씨엔에스(CNS)빌딩에서 미니 심포지엄과 연구시설 투어를 진행했고 방화수류정 일원에서 수원화성 야간개장 프로그램 '달빛화담'과 연계한 야경 투어를 운영했다.

28일에는 학생·시민 대상 씨제이(CJ)블로썸파크 바이오 연구개발(R&D) 현장 견학과 첨단 바이오 연구협력센터(KOBRA) 관계자 대상 수원화성 야경 투어 프로그램을 진행한다.

시는 산업·관광·국제회의를 연계한 산업관광 프로그램으로 국제회의 참가자의 체류시간을 늘리고, 지역 관광 활성화와 국제회의복합지구 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "국제회의와 연계한 산업관광 프로그램을 지속해서 확대해 수원만의 특화된 마이스(MICE) 콘텐츠를 구축하겠다"면서 "광교 바이오 클러스터 등 첨단산업에 기반한 글로벌 교류를 바탕으로 수원경제자유구역을 추진하고, 첨단연구과학도시 조성 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.