전라남도, 제2회 추경 4744억 증액 편성 도의회 제출

전라남도가 '2026년 제2회 추가경정예산안'을 편성해 전남도의회에 제출했다고 28일 밝혔다.

추경예산안은 지역경제 성장, 인구소멸 대응, 전남광주통합특별시 출범 준비 등에 중점을 두고 편성했다. 기정예산 13조3826억원보다 4744억원(3.5%) 증가한 13조8570억원 규모다. 이번 추경안은 전남도의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 다음달 중 확정 예정이다.

전남도는 민생 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 2855억원을 신규 편성하고, 정부 지원의 사각지대에 놓인 어업인을 위한 '어업용 면세유(휘발유) 유가연동 보조금' 9억3000만원을 반영했다.

지역산업 경쟁력 강화를 위해 △지역산업맞춤형 일자리창출 지원(112억원) △지역산업 위기대응 지원사업(5억원) △지역혁신 선도기업 육성(R&D,11억원)을 확대 반영하고 '첨단산업 인재양성 부트캠프' 3억원을 신규 편성했다.

농·수산 분야에는 △노지스마트 농업 육성 지원사업(49억원) △국가농업AX 플랫폼 조성사업(20억원) △전남형 영농 스마트단지 조성사업(3억원) △청정어장 굴 전략품목 육성 지원사업(14억원)을 새로 반영했다. 또 △농지이용 실태조사 지원(94억원) △ 친환경수산물 생산지원 수산직불제(171억원)도 증액하고 축산농가 안전망 사업도 보강했다.

인구소멸과 저출생 대응을 위해 △농어촌 기본소득 시범사업(323억원) △전남형 만원주택 사업(85억원) △세대어울림 복합 커뮤니티센터 조성(11억원)을 추가 반영했다. 청년·이민외국인 지원과 산후조리·야간돌봄 사업도 함께 편성했다.

전남도는 오는 7월1일 '전남광주통합특별시'의 안정적 출범을 뒷받침하기 위해 총 38억원을 투입한다. △누리집 구축 사업 9억3000만원 △도 및 의회 청사 시설개선 등 8억3000만원 △도로안전시설물 정비 3억9000만원 △CI 등 상징물 개발 용역 1억7000만원을 반영했다. 또한 △권역별 공감 확산 사업 3억원 △통합특별시 상징행사 추진 및 정책 세미나·포럼 등에 2억원을 편성했다.

문화·관광 분야에서는 오는 9월 개막하는 '2026여수세계섬박람회' 붐업 조성을 위한 △박람회 성공개최 행사지원 1억4000만원 △섬박람회 숲정원 조성사업 1억원을 신규 편성했고 △구석구석 문화가 있는 날 3억원 △전남 관광기업 지원센터 운영사업 20억원도 반영했다.

고유가·고환율로 위축된 지역 건설경기에 활력을 불어넣기 위해 △지방도 정비사업 194억원 △지방하천 정비사업 20억원 △자연재난피해 재해복구사업 64억원을 확대 편성했다. 시외버스 재정지원과 저상버스 구입 지원도 반영해 도민 교통 편의와 교통약자의 이동권을 높일 계획이다.

황기연 전남도 행정부지사는 "이번 추경은 중동전쟁 장기화로 위기에 처한 민생경제 회복과 도민의 미래와 직결된 핵심 현안 해결에 방점을 두었다"며 "도민이 일상에서 가시적 변화를 체감하고, 전남광주통합특별시의 성공적 출범을 뒷받침하는 마중물 역할을 할 것이다"고 말했다.