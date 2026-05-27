이틀째 부산·경남 누빈 李대통령…野 "선거개입"에 與 "발목잡기"

[부산=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.05.27. [email protected] /사진=고범준

이재명 대통령이 이틀 연속 부산·경남(PK) 일대를 찾아 자주국방·해양강국 도약 비전을 발표하고 민심도 청취했다. 공식 일정이었지만 6·3 지방선거를 약 일주일 앞둔 이 대통령의 행보에 야당은 "선거개입"이라며 날을 세웠고 여당은 "발목잡기"라고 맞받았다.

이 대통령은 27일 부산에서 열린 제 31회 바다의 날 기념식에 참석해 "국민주권정부는 김영삼 대통령께서 꿈꾸셨던 해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당기겠다"며 동남권 발전 구상을 내놨다. 해양수산부를 출범시킨 김 전 대통령의 업적을 기리며 부산 민심에 다가간 것이다.

이 대통령은 또 "정부는 동남권을 가능성과 기회가 넘치는 새로운 경제권으로 연결하겠다"며 "항만과 공항, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고 남해안 전체를 아우르는 해양 관광벨트를 구축해 세계와 당당히 경쟁하는 '해양 경제권'으로 키워내겠다"고 했다. 국토균형발전 의지를 강조한 셈이다.

'해양수산부 부산 이전'에 이은 후속 조치들도 제시했다. 이 대통령은 "해운기업과 관련 공공기관은 물론, 입법이 완료된 해사법원을 조속히 설립할 것"이라며 "국회 논의가 끝나는 대로 동남권 투자공사까지 모두 집적된 해양클러스터를 신속하게 완성할 것"이라고 했다.

이 대통령은 전날에는 경남 창원시에서 열린 '제1회 미래국방전략위원회' 참석해 한국형 핵추진잠수함 개발 추진 계획을 보고받았다. 조속한 전시작전통제권 환수로 굳건한 한미동맹을 기반으로 한 자주국방 국가로 거듭나겠다는 의지도 표명했다. 전날 밤에는 공식 일정을 마친 뒤 부산 중구 자갈치 시장을 방문해 시민·상인들과 소통하기도 했다.

(부산=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의날 기념식에서 대화하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.5.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 허경 기자

이날 바다의 날 기념식 참석 후엔 김혜경 여사와 함께 부산 남항시장으로 이동해 상인들과 인사를 나눴다. 이 대통령 부부는 시민들과 일일이 악수하며 인사를 나누고 온누리상품권으로 블루베리와 양파 등 식재료를 구매했다. 이 대통령 부부는 참모진과 시장 안 식당에서 회와 탕으로 점심 식사를 했다.

지선을 일주일 앞두고 이 대통령이 보수 텃밭이자 격전지인 PK에서 이틀째 일정을 이어가자 국민의힘은 발끈했다. 박성훈 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장은 "대통령의 권한과 국정을 사실상 선거에 동원하고 있다"며 "선거 중립 의무 따위는 휴지 조각처럼 내팽개친 이 대통령의 노골적인 선거 개입이 극에 달하고 있다"고 비판했다.

반면 김현정 더불어민주당 대변인은 "국민의힘 주장은 대통령이 일 잘하면 자신들의 선거에 불리하니 아무 일도 하지 말라는 떼쓰기와 습관적 발목잠기에 불과하다"며 "대통령의 시간을 멈추라 요구하는 국민의힘, 몰염치하기 짝이 없다"고 반박했다.

공교롭게 이 대통령은 이날 민주당을 상징하는 푸른색 넥타이를 착용해 눈길을 끌었다. 이 대통령은 바다의 날 기념사에서 "저도 제 아내도 꿈과 미래를 상징하는 푸른색으로 (의상 색상을) 맞춰봤는데 어울리나"라고 했다. 한편 이 대통령은 오는 8일 취임 1주년 기자회견을 열고 집권 2년차 비전과 주요 과제를 국민들과 공유한다고 이규연 청와대 홍보소통수석이 전했다.