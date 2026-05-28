6월 보훈가족 특별혜택…항공료 최대 50% 할인·무료 열차·무상택배

국가보훈부가 오는 6월 호국보훈의 달을 맞아 각급 기관·기업과 협업을 통해 국가유공자를 비롯한 보훈가족에게 국내 항공료와 열차 운임할인, 문화시설 무료입장 등 혜택을 제공한다.

28일 보훈부에 따르면 대한항공·아시아나항공·에어부산·에어서울·제주항공·티웨이항공·진에어 등 항공사는 6월 한 달간(탑승일 기준) 국가보훈대상자(수권유족 포함)에 대해 국내선 항공운임을 30~50%까지 할인한다. 대한항공과 아시아나항공은 동반 보호자 1인까지 할인 혜택을 제공한다.

코레일은 제71회 현충일 계기 추념식 참석 및 국립묘지 참배 편의를 위해 오는 6월 5일부터 7일까지 3일간 열차(새마을호 이하) 무료 이용을 지원한다. 독립유공자·국가유공상이자·보훈보상(지원)대상자는 본인과 동반가족 1인까지 열차 무료 이용이 가능하다.

독립유공자유족·국가유공상이자유족·전몰군경유족·순직군경(공무원)유족·4·19혁명사망자(공로자)유족은 수권자 1인이 혜택을 받을 수 있다.

CJ대한통운은 6월 한 달간(접수일 기준) 국가보훈대상자 본인 및 선순위 유족에게 1일 3상자까지 무료 택배 서비스를 지원한다. 에버랜드는 국가보훈대상자 본인과 선순위 유족에게 1회 무료입장, 동반 1인에게는 입장료 50%를 감면한다.

서울남산케이블카와 비무장지대(DMZ) 생생누리 실감미디어 체험관은 국가보훈대상자 본인과 선순위 유족에게 무료 혜택(비무장지대 체험관은 동반 2인까지)을 제공한다.

남해안크루즈관광은 국가보훈대상자 본인에게 힐링야경투어와 해상 시티투어 무료 탑승을 지원하며, 동반 4인에게는 50%를 감면한다.

권오을 보훈부 장관은 "국가보훈부는 국가유공자분들이 일상에서 국민적 존경과 감사의 마음을 체감하실 수 있도록 '나라를 위한 헌신에 합당한 보상과 예우' 실현을 위해 민간과의 협업을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.