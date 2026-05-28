"좌욕과 스파 케어도 되는 비데"...교원 웰스, 프리미엄 비데 스파원 출시

교원 웰스(Wells)가 좌욕 스파 케어를 탑재한 '스파원' 비데를 출시한다고 28일 밝혔다.

스파원은 집에서도 전문적인 좌욕 관리를 받을 수 있도록 설계한 홈스파형 비데다. 교원 웰스가 위생 중심의 비데를 넘어 일상 속 건강 관리 경험을 제공하고자 20여년간 축적한 사용자 데이터와 제품 개발 노하우를 집약해 선보인 전략 제품이다.

스파원의 핵심인 '좌욕 스파 케어' 모드는 워밍업, 마사지, 쿨다운을 거쳐 보다 체계적인 좌욕 경험을 제공한다. 약 3분 동안 37도와 39도의 온도 변화를 단계적으로 구현해 항문 주변을 부드럽게 이완시키고 편안한 온열감을 제공하는 것이 특징이다.

특히 마사지 단계엔 교원 웰스만의 '인피니티 무브'가 적용돼 노즐이 무한대(∞) 형태로 움직이며 보다 부드럽고 입체적인 자극을 구현한다. 넓고 리듬감 있는 수류가 직선형 방식과 차별화된 마사지 경험을 제공한다. 인피니티 무브는 사용자 설정에 따라 세정, 비데, 쾌변, 어린이 모드에도 적용 가능하다.

외관은 욕실 공간과 자연스럽게 어우러지는 플랫&슬림 디자인을 채택했으며 직관적인 UX 설계 등을 바탕으로 독일 '레드닷 디자인 어워드 2026' 제품 부문 본상을 받았다. 조작부의 원형 LCD 디스플레이 '스마트 윈도우'는 세정 모드와 수압, 온도, 사용 상태 등을 직관적으로 확인할 수 있다.

교원 웰스 관계자는 "스파원은 겨울 계절 가전으로 인식되던 비데를 넘어 일 년 내내 일상에서 건강을 케어할 수 있도록 자사의 기술력을 집약해 선보인 웰니스 제품"이라며 "앞으로도 정수기, 공기청정기, 비데 등 고객의 건강한 생활을 지원하는 다양한 웰니스 솔루션을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.