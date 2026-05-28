정청래 "김용남·조국 단일화, 현실적으로 불가…황교안 사퇴 땐 숙고"

/사진=유튜브 채널 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 생방송 캡처화면

정청래 더불어민주당 대표가 범진보진영 경기 평택을 국회의원 재선거 후보 단일화와 관련해 "현실적으로 어렵다"고 밝혔다.

정 대표는 28일 오전 유튜브 채널 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 생방송에 출연해 진행자가 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 단일화 가능성을 묻자 이같이 답했다.

정 대표는 전날 조승래 민주당 사무총장과 이해민 혁신당 사무총장이 회동을 가졌다는 사실을 공개하며 "(보고를 받아 보니) 만나긴 했지만 단일화 논의 자체가 없었다고 볼 수준이었다"고 말했다.

정 대표는 차명 대부업체 운영 의혹이 불거진 김 후보의 해명을 두고 당내 지지층이 엇갈린 해석을 내리는 것과 관련해 "김 후보가 민주당 후보기 때문에 열심히 지지하자는 당원들도, 그렇지 못한 당원들도 있는 것이 사실"이라며 "(당 대표라 할지라도 후보 사퇴 여부를 결정할 수 있는 것은 아니기 때문에) 김 후보 스스로 적극 해명하고 잘 헤쳐나갔으면 좋겠다"고 했다.

진행자가 유의동 국민의힘 후보 승리 가능성을 높이는 보수 단일화를 위해 황교안 자유와혁신 후보가 사퇴할 경우 어떻게 대비하겠냐고 묻자 정 대표는 "모든 가능성에 대비해야 한다. 그런 상황이 되면 다시 숙고할 것"이라고 했다.

정 대표는 "열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락이 없다. 그렇지만 모든 선거구마다 상황이 다르지 않나"라며 "(당 대표로서) 각론보다는 총론에 집중할 수밖에 없다"고 했다.

이어 "이번 선거에 대해 지방정부 일꾼을 뽑는 선거 아니냐고 반문할 수 있지만 결국 이 대통령을 지키고 이 대통령에 힘을 실어주는 선거"라며 "그런 차원에서 민주당 후보들에 투표해달라"고 덧붙였다.